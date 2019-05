Cruz Roja atiende a más de 28.400 personas en la provincia Presentación del Sorteo del Oro de Cruz Roja, ayer, en el restaurante La Codorniz. / Antonio de Torre La institución presenta el Sorteo del Oro, cuya recaudación se destina a proyectos faltos de financiación y a gastos estructurales EL NORTE Segovia Miércoles, 15 mayo 2019, 13:07

Cruz Roja Española en Segovia ha presentado la campaña del Sorteo de Oro, que cumple su cuadragésima edición. 'Hacer que las cosas cambien no es cuestión de suerte' es el eslogan de la campaña de este año, donde se pone el foco en el compromiso y la implicación de toda la ciudadanía para acabar con la pobreza, el desempleo, la soledad de las personas mayores o la violencia de género, entre otros males que aquejan a la sociedad.

La entidad sociosanitaria trabaja en al provincia con todos estos colectivos vulnerables. La institución atendió a lo largo del año pasado a 28.440 personas en Segovia. De todas ellas, 14.180 fueron usuarios directos de las líneas y programas de ayuda que brinda Cruz Roja Española, el resto fueron participantes que se implicaron y asistieron a las distintas actividades desarrolladas con el entorno, como pueden ser los cursos o talleres organizados, amén de otras iniciativas.

La responsable de Captación de Alianzas con Empresas y Marketing de Cruz Roja en Segovia, Ana de Lucas, destacó que «el Sorteo de Oro es una de nuestras más importantes fuentes de financiación de fondos propios, que, sumados a los procedentes de otros de carácter privado, nos permiten reforzar nuestro principio de independencia». El dinero obtenido a través de la venta de billetes de esta especie de lotería solidaria se destinan a «soportar gastos estructurales y a aquellos proyectos que más lo necesitan», apostilló De Lucas.

Premiado sin saberlo

A lo largo de los cuarenta años de historia de sorteo se han repartido muchos premios que se han repartido por toda la geografía española. Además, muchas personas han podido beneficiarse de ellos, como es el caso de Lino García, propietario del restaurante segoviano de La Codorniz, quien fue uno de los agraciados en aquel primer sorteo. «No sabía que me había tocado, escuchaba por la radio todos los días que había tocado en Segovia y que no aparecía el propietario del premio y al mes me di cuenta de que era yo», compartió ayer la presentación que tuvo lugar en la ciudad. También asistió a este acto el vicepresidente provincial de Cruz Roja en Segovia, Julio Gutiérrez.

Cada boleto tiene una causa personalizada por cada una de las diez grandes figuras del deporte, el entretenimiento y la cultura que respaldan con su firma este sorteo cargado de solidaridad. El objetivo no es otro que el de destacar el valor que atesoran para cambiar la vida de las personas más vulnerables.

Con un boleto de cinco euros una persona puede acceder a un botiquín de productos básicos; si se compran cuatro, un niño puede hacerse con una mochila con material escolar; y si se compran doce (60 euros), una víctima de violencia machista puede disponer de alojamiento y ayuda psicológica de emergencia durante un día.