El PP critica la «falta de transparencia» y la «mala gestión» del equipo de Fraile La portavoz del PP, Nuria Fernández, y el concejal Marcos Rodríguez, durante un pleno. / M. R. Los populares cuellaranos dicen que PSOE e IU «no estaban preparados para gobernar» MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 9 octubre 2019, 12:33

Una mala gestión y falta de transparencia son, para el Partido Popular de Cuéllar, las principales características de los cien primeros días de gobierno, o más bien de 'desgobierno', tal y como lo tachan los populares, que aseguran que en estos poco más de tres meses, PSOE e IU han demostrado «que no estaban preparados para gobernar».

Así, desde el PP, su portavoz, Nuria Fernández, echa la vista atrás y realiza un balance de los primeros tres meses de gobierno, en lo que señala es una «vista atrás de forma objetiva», acusando de sesgada y «manipulada» la versión que ofreció la semana pasada el alcalde de la villa, Carlos Fraile.

Fernández apunta que Fraile señaló que los primeros 100 días de su mandato «han sido productivos», apuntando que se destacan cuestiones como la realización de remodelaciones en la oficina de turismo. Al respecto, desde el PP señalan que el regidor «se olvida de decir que hemos tenido un cuadrante durante todos estos meses, que incumplía claramente el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores», señalando además que existen perfiles del Ayuntamiento en las redes sociales, dedicados al sector turístico «en los que no se publica ninguna noticia desde el mes de junio».

Respecto a los 'avances' en el edificio de Niñas Huérfanas, Fernández señala que ya existía un estudio de las obras a ejecutar e incluso una partida presupuestaria para acometerlas, «y no se ha realizado todavía»; y señala que después de 100 días no han conseguido formalizar las cesiones de las casas de la calle San Julián iniciadas por el Partido Popular. También destaca que aún no se ha soterrado el cableado de la calle Judería «estando pagada la obra desde el mes de mayo».

Otra de las críticas de los populares señala directamente a la jornada de 35 horas semanales para los empleados municipales. A este respecto, Fernández recuerda que han adelantado tres meses la reducción del horario, puesto que estaba negociada para el mes de enero, y que lo han hecho «sin tener previsto ni estudiado, lo que puede suponer económicamente el pago de horas extra a la Policía Local o la supresión de servicios para compensar esas horas», por lo que asegura que «no se puede gobernar a golpe de impulsos».

También se critica que se ha retrasado en un mes el contrato de la limpieza de los colegios «con el consiguiente trastorno para la vida docente y el coste económico para el Ayuntamiento de Cuéllar, sin hablar que el relevo de empresa el año que viene se tendrá que realizar una vez iniciado el curso».

Según los populares, el nuevo equipo de gobierno ha gestionado mal la contratación de los profesores de música «creando una alarma social, no sólo en la escuela, sino también en la localidad. Hasta el punto de que ha habido una manifestación sin precedentes en las últimas décadas», señalan. Fernández también recuerda que han iniciado las obras de la biblioteca proyectadas por el PP, y espera que «no se queden proyectos en el cajón con partida presupuestaria y pliegos de condiciones redactados, como es la accesibilidad del edificio del Ayuntamiento».

Trinitarios

Para Nuria Fernández, el equipo de gobierno «ha tirado por tierra todo el trabajo realizado por el PP en relación con la compra del edificio protegido de los Trinitarios» y señala que han olvidado que el Ayuntamiento tiene una obligación de mantenimiento «y sobre todo de conservación del mismo por su categoría», destacando que el inmueble es una de las joyas patrimoniales de Cuéllar, y que junto con su huerta podría conectar la Trinidad con el Exángel. Recuerda Fernández que queda pendiente que se realice a tiempo la licitación de la obra de la plaza del Campo, que se ejecutará en parte con una subvención concedida por la Consejería de Turismo durante el mes de junio. Respecto a la falta de transparencia, para los populares, una muestra de ello es, que desde el pasado 9 de septiembre, el PP y Ciudadanos solicitaron, de forma conjunta, una relación de contratos «y aún no se nos ha proporcionado».

Por eso desde el Partido Popular local esperan que el equipo de gobierno formado por PSOE e IU «se vaya centrando» y mejoren su gestión, para que «el año que viene podamos decir que hemos tenido un buen programa de verano o una buena Feria Medieval, o que la contratación de la limpieza se ha hecho a tiempo», asegurando que este año «de momento no lo podemos decir».