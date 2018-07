El PP critica «el caos circulatorio» por la «falta de previsión» en la calle San Juan Imagen de la calle María zambrano. / El Norte «Han pasado solo tres semanas desde que se iniciaran las obras y algunas calles en las que se ha intensificado el tráfico presentan serios desperfectos», afirma EL NORTE Segovia Lunes, 9 julio 2018, 11:46

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia critica que «no han pasado ni tres semanas desde el inicio de las obras de la calle San Juan y no solo se han producido varios incidentes, sino que se han tenido que hacer modificaciones en lo que a la reordenación del tráfico se refiere, convirtiendo el recinto amurallado en un laberinto del que cuesta encontrar la salida, no solo a los propios residentes y segovianos en general, sino también a quienes vienen a visitar la ciudad».

A este «caos circulatorio», el principal grupo de la oposición suma «los serios desperfectos que están apareciendo en muchas de las calles por dónde se ha desviado el tráfico, algunas de las cuales ya estaban bastante deterioradas de por sí y otras, ni siquiera pensadas para el paso de los vehículos». Y esto está así, advierte, «con varios meses de obras por delante y sin saber cómo van a afectar los descubrimientos arqueológicos a la marcha de los trabajos y al propio proyecto».

El grupo que lidera Raquel Fernández considera que «todo esto confirma la falta de previsión y la improvisación del gobierno que encabeza Clara Luquero, incapaz de afrontar cualquier tipo de obra con una planificación definida y teniendo en cuenta las consecuencias». Hay zonas, afirman los populares, «donde se ha duplicado e incluso triplicado el número de vehículos, es lógico que aparezcan desperfectos y más cuando su estado tampoco era muy bueno. El gobierno socialista ni ha tenido en cuenta esto ni que estamos hablando de lugares con un importante valor patrimonial».

La información que se está dando al ciudadano sobre las modificaciones «es bastante escasa, lo que genera todavía una mayor confusión», añaden. En lo que respecta al transporte público, insisten los populares en que «no se usa un servicio si éste no responde a las necesidades de los usuarios, y tal y como han planteado la única línea que han dejado, la 9, con un horario reducido, un recorrido que no da muchas opciones y con un vehículo que no es accesible, es muy difícil que se utilice». La única alternativa que tienen los residentes del casco histórico o quien tenga que hacer gestiones, afirman, «es la de utilizar otros medios de transporte como el taxi, con lo que ello supone. No todo el mundo puede moverse andando». El grupo municipal popular señala que «con esto, además de poner en evidencia que hay un importante problema de movilidad en la zona al que no han dado solución en estos años, lo que han conseguido es dejar prácticamente incomunicados a los vecinos del recinto amurallado».

A los populares les preocupa que «este caos afecte también a los servicios de urgencias». «Llevamos años solicitando el arreglo de la calle San Juan y cuando lo pedimos en el año 2016, a través de una moción, ya nos dijeron que tenían todo pensado; tiempo han tenido en dos años de arreglar las calles por dónde iban a desviar la circulación, de probar y prever recorridos alternativos o tener previstas medidas efectivas para ofrecer unos servicios en condiciones adecuadas y no lo han hecho».