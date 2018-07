El Cristo de los Gascones reforma sus aposentos Antonio Tanarro La Cofradía asume el riesgo de reparar la urna que acoge la talla medieval sin tener asegurada la financiación LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 23 julio 2018, 11:18

Cuenta la leyenda que la disputa de dos comunidades de la Gascuña francesa, al sur del país, entregó a Segovia un presente a lomos de una burra moribunda. Los dos pueblos resolvieron su pugna sobre la posesión de un Cristo de los siglos XI y XII montándolo sobre el animal, al que taparon los ojos –alguna versión dice que se los arrancaron– y ambas familias se asentarían allá donde parase. La burra llegó a Segovia, paró brevemente en la iglesia de El Salvador y agonizó en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, que entonces era una modesta ermita a las afueras del recinto amurallado. Se desplomó en el patio de la entrada de la plaza de San Justo y su cadáver, también según la leyenda, fue enterrado en el atrio de la iglesia. Así llegó a Segovia el primer Cristo que salió en procesión en la ciudad y que ahora está reformando su urna, un proyecto ya en marcha con un coste estimado de 15.000 euros y con el dinero para acometerlo aún en el aire.

El callejero atestigua esos orígenes: la última calle que recorrió la burra se llama Santa y las comunidades emigrantes bautizaron otra, la calle Gascos. La imagen del Cristo, tallado en madera policromada, representa el descendimiento. Hay constancia que salía en procesión desde el año 1628 y que la cofradía se refundó en 1647, cuando realizó su primer acto oficial. «Sabemos que existió antes, pero ignoramos la fecha y la forma», explica el presidente de la Real Cofradía de la Venerable y Santa Esclavitud Santo Entierro Cristo de los Gascones, Miguel Hernández.

Según las investigaciones históricas, la cofradía existía de alguna manera antes de 1459, pues se constituyó un censo a su favor y estaba integrada por la Curia Civil y Eclesiásticas con todas las insignias de la Pasión de Cristo y ocho corazas. Entonces le llamaban el Cristo de Segovia porque era el único que procesionaba; luego se incorporaron Santa Eulalia y el Cristo del Mercado. Sobre la iglesia se observan los agujeros que servían para el descendimiento. El Ayuntamiento tuvo durante más de dos siglos, hasta 1869, una vela perpetua allí. Era el de las rogativas para que lloviera –costumbre que se ha mantenido hasta la actualidad– o ahuyentara las pestes. Todo cambió en 1909, cuando Julián Miranda y Bistuer, entonces obispo de Segovia, vendió sus valiosas corazas para costear siete pasos que encargó a la Escuela Catalana y que distribuyó por los barrios para narrar la Pasión: Jesús orando en el Huerto de los Olivos, Jesús azotado por dos sayones, EcceHomo, Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas, Cristo Crucificado, Soledad de María y Jesús en el regazo de su madre. «Fue una expropiación por parte de una iglesia a una cofradía», resume Hernández. Creen que una de ellas está en una vivienda particular de Inglaterra y otra en un museo italiano, pero no ha habido forma de recuperarlas.

Aquello supuso la extinción jurídica de la cofradía. Aun así, el Cristo solamente dejó de salir durante la Guerra Civil (1936-1939), aunque fuese de forma informal con los vecinos del barrio. Benito González aún recuerda ver furtivamente la procesión desde un recoveco de la calle San Juan. Pasadas las penurias de los primeros años del franquismo, nueve vecinos del barrio la recuperaron y la refundaron; nuevos estatutos para recuperar cuatro siglos de historia. González, secretario durante más de 30 años, lleva media vida dedicado a los folletos, anunciantes y cartas para preparar la Semana Santa, a veces desde octubre. «Antes había muchísima juventud; ahora no tengo claro que en diez años haya gente para sacar las carrozas», dice.

José Carlos Postigo, que también pertenece a esa generación, se hizo cofrade por su abuela, que vivía en la calle Gascos. Su primera procesión fue a finales de los 70 –retransmitida por TVE– y recuerda los nervios por si no tenía traje. «Tenías que conocer a alguien [sus trastadas de niño le ganaron el favor de un tal Julio] o tener una de esas abuelas que se pasaban todo el año dando la paliza a los cofrades o incluso al cura a favor de su nieto». Donde ahora sobran decenas de trajes antes había colas de gente por una simple túnica negra y cordón. En sus 25 años de tesorero, se renovó el vestuario para añadir una capa de terciopelo y ahora se reserva turno para el año siguiente. También compraron un centenar de faroles. Cuando entró, la cuota anual era de 50 pesetas; hoy son siete euros.

Su fidelidad es hacia la tradición, incluso por encima de la religión. Pone un ejemplo: «En ferias no participo, pero que el día de San Pedro no me quite nadie ir a ver a los gigantones». Su mujer y sus hijos son cofrades y él lleva 15 años guiando el paso en la procesión, por más que pida relevo. «Quiero dejarlo y salir con mi capuchón y farol, en la fila que me corresponda por mi tamaño».Habla de una labor «de mano izquierda» para coordinar que haya la separación justa entre los pasos. «Yo entiendo que las que viven más lejos empiecen a correr, porque hasta que llegan a casa… Nosotros vamos detrás de San José; dejó cinco o seis metros para no entorpecer al penitente y que se eche la cruz. Cada banda tiene un toque y si vamos en un paso lento y no veo a San José, les acelero».

Con ocho años, para Pedro Sacristán aquellos músicos terrenales eran sus ídolos. Cuando ensayaban, bajaba a la gasolinera a por una lata de aceita de chapa, se la colgaba y buscaba dos palos. Y les seguía. «Siempre lo recuerdo porque ellos se reían y miraban como diciendo, mira al chavalín este». A los nueve entró y a los once le pusieron la corneta, el instrumento que mantiene 32 años después. San Justo era la segunda casa de Pedro. «Yo jugaba aquí a las chapas, al fútbol… Está mal decirlo, pero algún trozo de piedra que falta en la fachada es de algún balonazo. Aquí me he bautizado, casado... La chapa que va a dar al lugar donde ahora está la caldera de la iglesia [en el subsuelo], la descubrimos nosotros. Había unas rejas a la que siempre nos asomábamos a ver si veíamos algún fantasma». Y con la misma voz feliz recuerda sus paseos al campanario y las broncas cuando volvía a casa lleno de excrementos de paloma.

Alberto López, músico de la Guardia Real, mantiene un vínculo muy parecido. La banda que dirigía su padre llegó a contar con más de 100 músicos, cifra que cayó por debajo de la veintena. Él ha ayudado a reclutar nuevos miembros, sobre todo adolescentes, con la oferta de ensayos durante todo el curso que les forme como músicos. «El objetivo es ser más profesionales para que quieran venir». La presencia de gente joven comop Alberto, que tiene 32 años, y Pedro hizo que Miguel Hernández, que había dirigido la Junta de Cofradías y había sido secretario, decidiera presentar su candidatura el pasado otoño.«Busqué gente joven con ideas nuevas», apunta. Fueron las primeras elecciones de la cofradía.

El padre de Miguel, Juan José Hernández, fue uno de los refundadores de la cofradía en 1959. Poco después, el Colegio de Abogados de Segovia se identificó con el Santo Entierro y ayuda pagando las flores y el arrastre de la carroza. El nuevo estandarte, bordado a mano con hilo de oro, se elaboró hace 15 años con la corona real –es la única cofradía segoviana con ese título, otorgado en 1794, junto a la Virgen de la Fuencisla– con la 'S' y el clavo entrelazados. A Hernández, operador técnico en la estación de Guiomar, le sugieren sus compañeros que reparta papeletas a todos los viajeros del Ave para costear la reparación de la urna del Cristo, una prioridad que planteó en las elecciones. «Cada vez que montábamos la urna, había piezas que se desprendían. Y con un clavito o un poco de silicona lo pegábamos. O con pintura Titanlux dorada. Siempre lo dejábamos para el próximo año». Los contrastes térmicos y las nevadas han dañado la estructura. Muchas piezas de la urna barroca –mide 2,55 metros de largo por 1,28 de ancho y 1,75 de alto– han sido reemplazas por meros sobrantes. El proyecto, que durará unos tres meses, está ya en marcha; es una rehabilitación general, desde limpieza química, policromía o fijar láminas de pan de oro.

El presupuesto asciende a 13.200 euros más IVA y la cofradía ha dado con una empresa, Duecento, habituada a restauraciones y que dirigen antiguos cofrades. Esa confianza ha sido clave; también el peso histórico y los 480 miembros que tiene detrás. La cofradía se puso manos a la obra pidiéndoles un donativo extra y ha contactado con una decena de empresarios para costearlo. Agradece cualquier donativo –ES39 3060 1028 5621 9765 3526 de Caja Rural– pero subraya que no ha pedido fondos públicos ni los va a pedir. Sí han informado de su proyecto al Ayuntamiento y a la Diputación por si pudieran participar logísticamente en alguna actividad recaudatoria.

«Yo me he tirado de cabeza y sacaremos el dinero de debajo de las piedras», incide el presidente. «¿Nos va a costar conseguirlo? Sí. ¿Nos vamos a tener que mover mucho? También. Si hubiéramos sido pesimistas, no nos habríamos lanzado. Y tenemos las espaldas cubiertas por los cofrades». Habla de vender lotería o llevar a cabo otras iniciativas e incide en ir más allá de lo religioso. «Está en una iglesia, pero la urna podría estar igualmente en un museo. Es patrimonio no ya de la cofradía [la única propietaria de su Cristo en la ciudad], sino de todos los segovianos» Subraya que las donaciones se destinarán exclusivamente a la obra y no a la cofradía. «Si sacamos más, estamos dispuestos a donarlo a cualquier obra social».

Miguel lamenta el decaimiento del barrio pañero por excelencia. «Ha tenido mucha vida, céntrico a más no poder. Los negocios se van cerrando poco a poco por jubilación o fallecimiento; hay mucha gente mayor y la juventud se va. Yo no vivo en él, pero me muevo por aquí. Si todos hiciéramos eso, tiraría para adelante» También apunta que los accesos al tráfico no ayudan. «Antes pasaban cuatro coches y pasamos a 400; no tenemos salidas por Ochoa Ondátegui o Soldado Español. Encantado de que se conserve el Acueducto, pero se podrá hacer sin cerrar un barrio», señala.

Apenas a unos metros donde dio su último aliento aquella burra, la fachada aún conserva los agujeros donde lucías esbeltos los paños segovianos.