El crimen de Aldehuela de Sepúlveda: La víctima acusó a sus hermanos antes de morir, según la Policía Ignacio Pando comienza la sesión, con el jurado a su derecha y la fiscal y las defensas a su izquierda. Antonio de Torre Los dos acusados niegan la autoría y rechazan haber tenido discusiones con la víctima, de quien destacan «sus problemas con el alcohol» QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 2 octubre 2018, 12:12

Los nueve integrantes que componen el jurado popular en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Provincial ya conocen las versiones de los dos hombres acusados de matar a su hermano con una garrota en noviembre de 2011, en la vivienda en la que vivían dos de ellos en Aldehuela de Sepúlveda. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita una pena de prisión de doce años como autores de un delito de homicidio, así como una indemnización de 181.000 euros para su familia. Según la Fiscalía, los dos acusados, M. A. C. L. y F. J. C. L., propinaron a su hermano, C. C. L., fuertes golpes y patadas en cabeza, cuerpo y extremidades, con varios instrumentos contundentes, entre los días 27 y 29 de noviembre de 2011, en una fecha que no pueden concretar. Por su parte, las defensas solicitan la libre absolución de los acusados, subrayando la ausencia de testigos y de arma homicida como dos de sus principales argumentos y criticando una «instrucción excesivamente larga».

La versión de los dos hermanos, que negaron la autoría, durante la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Segovia choca diametralmente con el testimonio de la propia víctima en el Hospital General, que fue recogido tanto por una doctora como por dos agentes de la Policía Nacional. Estos corroboraron ayer que durante los breves minutos que pudieron hablar con la víctima pudieron escuchar como señalaba a sus dos hermanos como los causantes de las heridas sufridas. «Le preguntamos quién le había hecho eso y nos dijo que había discutido con sus hermanos por temas de trabajo y que le habían pegado», declaró uno de los agentes a preguntas del ministerio fiscal. «Él nos dijo que con una garrota de madera le habían golpeado en la cabeza, los brazos y la espalda», confirmó su compañero, quien también corroboró que fue la propia víctima quien les dijo el nombre de sus hermanos.

Según el testimonio de los agentes, la víctima también reconoció que sus hermanos ya le habían golpeado en otras ocasiones, aunque sin precisar los motivos de trabajo. «Nosotros le hacíamos las preguntas y él contestaba. No hablaba por sí solo. Estaba dolorido, consciente y en muy mal estado», explicó un agente sobre los escasos minutos en los que pudieron hablar con él. «No nos dio tiempo a hablar más. Entendía lo que le decíamos pero le costaba hablar», declararon los agentes, que señalaron que el hombre apenas podía articular palabra durante los últimos momentos de su conversación.

En las fechas en las que ocurrieron los hechos, la víctima vivía en su casa junto a su hermano M. A. C. L., pastor de profesión. Según la versión de este, el lunes 28 de noviembre cenó en casa junto a su hermano sin observar en este golpes o heridas. A la mañana siguiente comprobó que «estaba boca arriba» en la cama y con «el ojo un poco morado». Le preguntó entonces –según su testimonio– qué le había pasado, a lo que la víctima contestó que se lo había hecho partiendo leña. Sin darle más importancia, debido a los «problemas con el alcohol» que, según el acusado, tenía su hermano, regresó a sus labores de pastor, volviendo de nuevo a su domicilio en torno a las ocho de la tarde. Fue entonces cuando comprobó que el estado de su hermano había empeorado. «Estaba boca abajo en la cama en un charco de orina. Me dijo 'ayúdame, ayúdame'. Le di la vuelta y me asusté mucho. Tenía el ojo cerrado y el lado derecho de la cara negro», explicó el acusado, quien después de cambiar las sábanas de la cama, «por vergüenza», procedió a llamar al 112.

Aviso

Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia avisó de lo sucedido a su otro hermano, residente en la localidad madrileña de Alcobendas y a quien ya había alertado por la mañana del estado de la víctima. «Intuí que estaba bebido y nada más», afirmó para justificar el que no hubiera mostrado más preocupación. En la misma línea se manifestó el otro hermano, F. J. C. L., quien residía en Alcobendas en la época en la que se produjeron los hechos. «Era una persona muy deteriorada. Nunca decía la verdad. Andaba casi siempre bebido», afirmó de la víctima durante su declaración, aunque declaró que la relación «era buena» y que nunca había llegado a las manos con él. «No era una persona agresiva. Era como un niño», indicó, señalando como causa más probable del fallecimiento de su hermano una caída por las escaleras debido a una borrachera. Confirmó la versión que unos minutos antes había relatado su hermano, así como las llamadas que había hecho para avisarle de lo sucedido. En una de ellas afirmó haberse ofrecido para trasladarse al pueblo primero y después al Hospital para estar junto a su hermano, «pero como considerábamos que no estaba tan grave» acordó viajar a la mañana siguiente, momento en el que fue requerido por la Guardia Civil.

A preguntas de la Fiscalía y de las defensas, el acusado explicó que durante los días previos –indicó que la última vez que estuvo en casa de sus hermanos fue el miércoles anterior– no salió de su domicilio en Alcobendas salvo para recoger a su mujer, sacar al perro a la calle, hacer la compra o recoger setas junto a un amigo en la mañana del domingo.