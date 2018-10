El corto español 'Soy una tumba', en el palmarés del festival 3DWire Iván Miñambres (izquierda) y Khris Cembe, productor y director del corto 'Soy una tumba'. / Antonio Tanarro Segovia El jurado del festival segoviano premia también la producción norteamericana 'Weekends' y la belga 'Wildebeest' EL NORTE Segovia Domingo, 7 octubre 2018, 13:34

El mercado de animación y videojuegos de Segovia 3D Wire ha galardonado al cortometraje norteamericano 'Weekends', de Trevor Jiménez, a la producción belga 'Wildebeest' , de Nicolas Keppens, y a la española 'Soy una tumba', de Khris Cembe. El jurado también ha concedido una mención especial a 'Dolls don't cry', de Frédérick Tremblay (Canadá), dentro del apartado de cortos internacionales, y a 'Patchwork', de María Manero, dentro de los nacionales.

El público coincidió con el jurado en el premio nacional, no así en el internacional, que fue para la producción francesa 'Voyageurs'.

Por otra parte, el premio Robot Atómico fue para 'FHS', de Kreatida AnimationStudio; el Átomo Network Award recayó en 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe', de Christian Boving-Andersen y Eva Lee, de Sun Creature Studio (Dinamarca). El premio Átomo Grand Prix pertenece a 'Garrote vengativo', de Dumb Frame.

El palmarés de 3DWire también tiene un apartado de convocatorias de proyectos. Como mejor proyecto de serie de joven creador ha sido elegido 'The Call of Mistery', de Víctor López. 'Endling', de Herobeat Studios, se ha llevado el galardón al mejor videojuego Cartoon Games, mientras que el premio proyecto corto Movistar+ recae en 'Colossal Jane', de Roc Espinet.

'Islabomba', por su parte, ha ganado el premio RTVE al videojuego más innovador, de Sons of a Bit Entertainment, y la misma categoría para realidad virtual premia 'Anyone's Diary', de World Domination Project Studio.