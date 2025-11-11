El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios revisan el estado del agua en la depuradora de Segovia. Óscar Costa

El consumo de agua entre los habitantes de Segovia supera en un 70% la media nacional

La dotación asignada a cada residente en los diferentes municipios de la provincia asciende a un promedio de 450 litros al día

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

El agua es un recurso natural cada vez más preciado en Segovia. La sucesión de episodios de sequía, así como la contaminación que afecta a ... algunos acuíferos, son factores que cada vez revisten una mayor preocupación para los ayuntamientos. El volumen asignado a cada habitante de la provincia supera en un 70% el promedio nacional, de acuerdo con el análisis de las redes de suministro de los municipios. Es un dato muy superior que puede atribuirse a la existencia de población flotante, la presencia de empresas que también requieren abastecimiento o los problemas de fugas y filtraciones que están presentes en las infraestructuras de distribución de algunos pueblos.

