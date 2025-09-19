Consulta los festivos locales en cada pueblo de Segovia en 2026
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy las fiestas en cada localidad segoviana el próximo año
Segovia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:34
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el calendario de festivos locales de 2026 para todos los municipios segovianos. Cada localidad contará con dos días propios, de carácter patronal o tradicional, que se suman a los festivos nacionales y autonómicos. A continuación se detallan, en orden alfabético, la fecha (día/mes/año) y el nombre de la festividad de cada pueblo de la provincia de Segovia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.