Romería en un pueblo de la provincia de Segovia. Antonio de Torre

Consulta los festivos locales en cada pueblo de Segovia en 2026

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy las fiestas en cada localidad segoviana el próximo año

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:34

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el calendario de festivos locales de 2026 para todos los municipios segovianos. Cada localidad contará con dos días propios, de carácter patronal o tradicional, que se suman a los festivos nacionales y autonómicos. A continuación se detallan, en orden alfabético, la fecha (día/mes/año) y el nombre de la festividad de cada pueblo de la provincia de Segovia.

