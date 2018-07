La construcción del centro de salud de Nueva Segovia empezará en un año Representantes de la asociación vecinal de Nueva Segovia se entrevistan con el delegado de la Junta. / EL NORTE Los responsables regionales transmiten a los vecinos que, si nada se tuerce, a finales de noviembre puede estar firmado el contrato C.B.E. Jueves, 5 julio 2018, 11:32

Los representantes de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia reconocen que están «muy contentos» con los detalles que han conocido de mano del delegado territorial de la Junta de Castilla y León sobre cómo marcha el proyecto del largamente esperado centro de salud. Después de la reunión que mantuvieron este martes por la tarde una delegación de unos cuarenta convecinos del barrio y el propio responsable de la Administración regional en la provincia, Javier López-Escobar, la confianza en que «van en serio» es cada vez mayor, como ha señalado el presidente vecinal, Francisco Fernández.

Los plazos son muy importantes para alimentar ese optimismo. No quieren que haya más retrasos ahora que la Junta ha iniciado los trámites necesarios para ejecutar la infraestructura. El portavoz del barrio salió del encuentro con una fecha marcada en rojo en el calendario particular del procedimiento. «Nos han dicho que entre finales de junio y principios de julio las máquinas estarán trabajando», revela Fernández. Es decir, que aproximadamente en un año habrá comenzado la construcción del anhelado centro de salud. Eso sí, precisa el representante de los vecinos, este plazo es el más optimista y corto, ya que la Junta de Castilla y León también precisó a la delegación que asistió a la reunión que se cumplirá «si no hay nada que lo retrase».

Fernández interpreta y asume que lo que hay por delante. Y lo que queda es una tramitación administrativa que ha de seguir unos pasos. Ahí es donde el proyecto del centro de salud Segovia IV puede encontrar los escollos que retarden ese calendario previsto en el mejor de los supuestos. Una vez superados, ya solo queda ver cómo se levanta el complejo asistencial.

«La licitación está ya», comenta el presidente de la Asociación San Mateo. Francisco Fernández recoge las declaraciones que hizo esta misma semana el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, en el transcurso del Consejo de Dirección Abierto que celebró en Segovia y en la que también asistió una representación vecinal. En dicho foro, el titular regional apuntó que este mismo mes estará ultimada la conformidad de la licitación. Así pues, el siguiente escalón a superar por el proceso es el de la adjudicación.

Los responsables de la Administración autonómica trasladaron al colectivo de Nueva Segovia que hay que tener en cuenta que en ese trámite pueden surgir alegaciones o recursos por parte de empresas. De no haber obstáculos, el plazo que baraja la Junta de Castilla y León para concretar el contrato de la obra finales de noviembre, según pone de relieve el presidente de los vecinos.

Fernández dice estar satisfecho con el compromiso que está demostrando el Ejecutivo regional, que también les ha comunicado que el procedimiento administrativo «no va a parar en agosto».