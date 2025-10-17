El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariló Reina, directora del centro asociado en Segovia de la UNED, y Carlos Briones, encargado de la inauguración del curso.

Ver 16 fotos
Mariló Reina, directora del centro asociado en Segovia de la UNED, y Carlos Briones, encargado de la inauguración del curso. Antonio de Torre

Una conferencia de Carlos Briones inaugura el curso académico de la UNED

El investigador del CSIC trata sobre la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

Comenta

El centro asociado de la Uned en Segovia ha inaugurado el curso académico 2025-2026. Lo hizo, como es habitual, en el salón de ... actos de la Diputación de Segovia, en presencia del vicerrector de Centros Asociados de la Uned, Jesús de Andrés, al que acompañaron María Dolores Reina, directora de UNED Segovia, y Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación. La lección inaugural, 'Astrobiología: la búsqueda de vida extraterrestre', corrió a cargo de Carlos Briones, investigador del CSIC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una conferencia de Carlos Briones inaugura el curso académico de la UNED