Una conferencia de Carlos Briones inaugura el curso académico de la UNED
El investigador del CSIC trata sobre la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre
Segovia
Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57
El centro asociado de la Uned en Segovia ha inaugurado el curso académico 2025-2026. Lo hizo, como es habitual, en el salón de ... actos de la Diputación de Segovia, en presencia del vicerrector de Centros Asociados de la Uned, Jesús de Andrés, al que acompañaron María Dolores Reina, directora de UNED Segovia, y Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación. La lección inaugural, 'Astrobiología: la búsqueda de vida extraterrestre', corrió a cargo de Carlos Briones, investigador del CSIC.
Tras la ponencia, se impusieron las becas a graduados y másteres del curso anterior. El acto cerró con la interpretación del 'Gaudeamus Igitur'. Más de 600 alumnos cursarán grados o másteres este curso, a los que deben sumarse los 100 del Programa Sénior y los 1.700 de extensión universitaria.
