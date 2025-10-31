El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Policía Local de El Espinar. Antonio de Torre

Condenan al Ayuntamiento de El Espinar por no frenar el acoso laboral a un policía local

El TSJ confirma la condena de 10.000 euros por daños psíquicos derivados de la omisión en prevención de riesgos laborales

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:52

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de El Espinar ... y confirmado íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia, de 20 de marzo de 2025, que condenaba al Consistorio a abonar 10.000 euros a un agente de policía local jubilado, como indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. La resolución impone además costas de 650 euros más IVA al recurrente.

