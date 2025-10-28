El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Presentación del Concurso de Tapas. M. R.

El concurso de tapas de Cuéllar se llena de sabor internacional y propuestas diferentes

La cita, que tendrá lugar el próximo fin de semana, contará con la participación de doce establecimientos, dos más que el año pasado

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 28 de octubre 2025, 10:25

Comenta

Una docena de establecimientos hosteleros de Cuéllar, dos más que el año pasado, participan el próximo fin de semana en la vigésima cuarta edición del ... concurso de tapas, cita que este año sorprenderá con sabores internacionales y propuestas rompedoras, que mezclan dulce con salado, por ejemplo, además de contar con una tapa dulce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  10. 10

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El concurso de tapas de Cuéllar se llena de sabor internacional y propuestas diferentes

El concurso de tapas de Cuéllar se llena de sabor internacional y propuestas diferentes