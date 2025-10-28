El concurso de tapas de Cuéllar se llena de sabor internacional y propuestas diferentes

Una docena de establecimientos hosteleros de Cuéllar, dos más que el año pasado, participan el próximo fin de semana en la vigésima cuarta edición del ... concurso de tapas, cita que este año sorprenderá con sabores internacionales y propuestas rompedoras, que mezclan dulce con salado, por ejemplo, además de contar con una tapa dulce.

La concejala de Desarrollo Económico, Lucía Arranz, destacó, durante la presentación del evento, que será la edición con mayor número de participantes desde la pandemia, además de aumentar los premios y homenajear a Alberto González Bayón, hostelero recientemente fallecido.

El jurado profesional, anónimo, estará formado por dos profesionales que degustarán las tapas a lo largo del fin de semana, con el fin de que prueben los bocados en las mismas condiciones que el resto de vecinos. Entre todas las papeletas que se completen correctamente se realizará un sorteo de lotes de productos, vales para gastar en establecimientos del CIT Villa de Cuéllar, una cesta de productos valorada en 250 euros, y varios vales de 100 y 50 euros para gastar en los establecimientos participantes.

En esta ocasión, quienes quieran disfrutar de las propuestas gastronómicas, podrá hacerlo en establecimientos como el Bar Entredós, que, en su primera participación en el concurso, ha presentado un 'Desmigao ibérico', con versión sin gluten o sin lactosa disponible. Otras propuestas son la del Rincón Castellano y su 'Habersi…2025', tapa sin gluten; la 'Flor silvestre' de Malabar, con versión vegana disponible; el 'Tartar en tosta' de El Pícaro, con versión sin gluten disponible; o el 'Desayunamos o no?', propuesta del restaurante San Francisco.

El bar La Gaviota ha optado por una 'Pera de Burgos'; mientras que el bar Naipe presenta su 'Hamburguesa del Terreno', una tapa vegetariana. El bar Chaplin propone una 'Caracola de carrillera de ternera'; y Temple bar un 'Pecado serrano', con versión sin gluten disponible. También cuenta con opción sin gluten el 'Bocado de Tierra y Mar, del bar La Torre. La Estación propone sus 'Raíces'; y, para finalizar el listado se encuentra la cafetería pastelería Le Boutique, con un 'Palxava', una tapa dulce basada en un postre armenio tradicional.