El concejal de Urbanismo lamenta que Javier Carretero repita lo que dice Noemí Otero

El sábado, el presidente de la Asociación de Industrias de la Construcción de Segovia y Provincia (APIC), Javier Carretero, se descolgaba con unas declaraciones en las que apuntaba directamente a la gestión del actual concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, como la responsable de los ... retrasos que esta área municipal experimenta en materia de concesión de licencias. «En cuatro semanas, solo una licencia de obra. Esto no ha pasado en la vida», lamentaba el presidente de la patronal de la construcción, que reclamaba al mismo tiempo la contratación de «personal fijo» para agilizar los expedientes. González-Salamanca respondió ayer recordando el pasado de Javier Carretero como número 2 de la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Segovia en las elecciones de mayo de 2023.

«Si actúa en representación de los empresarios, no entiendo que se meta en un debate político que corresponde a la concejala del grupo Ciudadanos, Noemí Otero; al fin y al cabo, está repitiendo lo mismo que dice la señora Otero. Y, sinceramente, no creo que los empresarios estén para cuestiones de este tipo, sino para otras. El señor Carretero se mete en política y excede su ámbito de actuación. Tendrá que ser presidente de la APIC o político de Ciudadanos, porque no se puede soplar y sorber a la vez», dijo González-Salamanca.

El responsable del área de Urbanismo admitió que la tramitación acumula «cierto» retraso, aunque «se están poniendo las medidas necesarias» para resolverlo. «En el pleno del pasado mes de diciembre, aprobamos la nueva plantilla, pero la oposición no nos ha dado el visto bueno a los presupuestos, con lo que no podemos acometer las modificaciones de plantilla necesarias, entre otras cosas, para reorganizar el servicio de Urbanismo», señaló el edil. En contra del argumento de la falta de cuentas, Carretero aseguró que hay remanentes en el Ayuntamiento para contratar el personal necesario. «Es que no es una excusa; es la realidad. Tenemos una plantilla aprobada, pero debemos hacer modificaciones en el presupuesto prorrogado para aplicar las medidas requeridas, perfectamente diseñadas y estudiadas. Si en el Ayuntamiento no hemos sido capaces de aprobar los presupuestos porque toda la oposición entiende que no son los más adecuados, no podemos hacer otra cosa que seguir negociando», contestó el concejal.

González-Salamanca niega que sean ciertas las acusaciones de Carretero en torno a situaciones inéditas en materia de retrasos. «Habla de una licencia para construir noventa y tantas viviendas, y es cierto que ha acumulado retrasos, pero no es lo mismo conceder una licencia para una vivienda unifamiliar que para varios bloques de viviendas. Tampoco es cierto que nunca se haya dado una sola licencia en cuatro semanas porque todos sabemos que el departamento de Urbanismo siempre ha funcionado mal. Reorganizar una administración pública es muy complicado y yo espero que a lo largo de este ejercicio se note ya un cambio sustancial».