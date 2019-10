«Fue muy complicado extraer a aquel niño de cinco años que no hemos podido olvidar» Los bomberos excarcelan a los heridos, ayer, durante el simulacro. / Antonio Tanarro Los bomberos actúan en el 30% de los accidentes de tráfico que se producen al año en la provincia CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 11 octubre 2019, 08:01

Algo más de un año de vida ha servido para consolidar la actividad de la Asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias (APIE), agrupación promovida por Jorge Guerra, bombero de Segovia, que ayer organizó en Robledo un simulacro de intervención con múltiples víctimas. La simulación involucró a 90 personas, entre ellas 30 bomberos, 9 sanitarios y 23 muchachos que desempeñaron con gran realismo el papel de los ocupantes de los cuatro vehículos implicados. La actividad cerró el segundo curso de rescate en accidentes de tráfico, en el que han tomado parte 30 bomberos procedentes de varias provincias españolas y que responde a uno de los objetivos de la APIE: la organización de actividades para incrementar la capacitación profesional de los Servicios de Emergencia y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los bomberos han trabajado en distintas disciplinas a través de nueve talleres en los que han abordado situaciones propias de accidentes de tráfico reales, de un simple semivuelco al impacto de un coche contra un árbol. Por los talleres han pasado psicólogos y enfermeros porque los bomberos que acuden a un accidente con el objetivo de excarcelar a los ocupantes del vehículo deben tener conocimientos en primeros auxilios, también psicológicos, tan importantes para atender a las víctimas en situaciones extremas. «Uno de los accidentes que más impresión me ha causado ha sido el que se produjo junto al cementerio de Martín Miguel, hace seis años. Hubo que excarcelar a un niño de corta edad que viajaba en la parte trasera del coche, que chocó contra un muro. Los acompañantes, uno de ellos su padrino, fallecieron en el accidente, y fue muy complicado extraer a aquella criatura que no he podido olvidar», cuenta Jorge Guerra, portavoz de la APIE.

La presencia de los bomberos es necesaria en muchos de los accidentes que se producen en las carreteras de Segovia, especialmente en los más complejos, cuando los ocupantes quedan atrapados dentro de un amasijo de hierros porque el coche ha dado varias vueltas de campana, ha chocado contra un árbol o ha quedado empotrado en otro vehículo tras un choque múltiple. En la provincia de Segovia, los bomberos intervienen en el 30% de los cien o ciento y pico accidentes que, de media, se producen al cabo de un año, según el portavoz de la APIE. «Muchas veces tenemos que actuar cortando, separando y rescatando a los ocupantes, y otras solo acudimos por prevención, para marcar un radio y estudiar la situación: ver si hay líquidos inflamables, baterías, etcétera», añade Jorge Guerra.

Esmeralda García de la Fuente. / A. Tanarro Esmeralda García: «El accidente más simple puede tener en la víctima un impacto psicológico brutal» Está especializada en atención a familiares en el proceso de duelo y trabaja para la Agencia Funeraria Santa Teresa. Esmeralda García de la Fuente ha impartido el taller dedicado a los primeros auxilios psicológicos en el curso de rescate organizado por la APIE. «Los bomberos que llegan al lugar del siniestro suelen encontrar a la víctima nerviosa o en estado de 'shock'. Si viajaba sola, hay menos dificultades, pero si en el coche iban más ocupantes, su obsesión será preguntar por ellos, por su mujer, por sus hijos. Siempre es necesario que haya una persona que se ocupe de la atención psicológica», señala García de la Fuente. La psicóloga recomienda al bombero presentarse a la víctima, decirle que está allí para ayudarla, valorar cómo se encuentra... «Si el ocupante está en estado de 'shock' y no habla, la comunicación no verbal cobra peso. El profesional tiene que contribuir a tranquilizar a esa persona, pero sin decirle 'tranquilo', y menos de manera imperativa, pues puede ponerla más nerviosa. Tampoco debe el bombero minimizar el accidente, aunque vea que ha sido leve y que el ocupante está ileso. El accidente más simple puede tener en una persona un impacto psicológico brutal», añade.

Ayer, en las instalaciones de la Granja Escuela Puerta del Campo, la APIE organizó un simulacro de lo más completo. Fue un accidente múltiple con situaciones absolutamente verosímiles. Los jóvenes actores ocupaban los vehículos. Todos presentaban algún tipo de herida (estaban convenientemente maquillados): rotura de fémur, cortes en la cara producidos por cristales, aplastamiento de alguna extremidad... «¡Ayuda, por favor!», gritaban los heridos. Primero llegaron los sanitarios del 112, que hicieron una valoración de la situación, el denominado triaje de urgencias (proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes antes del diagnóstico y los auxilios según el grado de urgencia). Establecidas las prioridades (había 23 personas heridas, aunque algunas consiguieron salir de los coches por su propio pie), los bomberos entraron en acción con sus herramientas (cizallas, cortapedales, separadores, sierras sable y gatos hidráulicos). Inmovilizaban los vehículos, protegían al ocupante en su habitáculo y empezaban a cortar para excarcelarlo, siempre con sumo cuidado, teniendo en cuenta que la víctima podía encontrarse con una extremidad atrapada y procurando hacer el menor ruido posible para minimizar el estrés. En esos momentos, muy delicados, los conocimientos psicológicos del bombero son fundamentales. Cualquier palabra puede herir a la persona accidentada, presa de una fuerte ansiedad. Preguntarles por su nombre, por su ocupación, por sus circunstancias, contribuye a evadirlos del accidente y es de gran ayuda.

Aunque se dieron situaciones complicadas, el simulacro se ajustó a lo que los profesionales llaman «hora de oro», tiempo que se extiende desde que ocurre el accidente hasta que los heridos llegan al hospital. «Dentro de esa hora de oro las posibilidades de supervivencia son mayores», apunta Jorge Guerra, que agradeció la colaboración de las empresas privadas e instituciones (entre ellas la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento del Real Sitio) que han hecho posible el simulacro.