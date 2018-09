La Comisión de Peñas de Nava consigue un millar de socios en seis años Miembros de las peñas, en una edición pasada de las fiestas. / F. C. El presupuesto ha pasado de 4.000 euros a 60.000 FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 15 septiembre 2018, 18:01

Desde hace unos años, cada vez es más esperado el programa de festejos que organiza la comisión de peñas la Funcionera, en paralelo al programa oficial del Ayuntamiento navero. Este año, el acto estrella que organizarán será el concierto del grupo Seguridad Social, el próximo viernes día 21, pero también se ha preparado una semana con festejos para todos los gustos y públicos. Así, el lunes de la Función, después de la procesión del Cristo, se organizará una ginkana en la Plaza Mayor, con premios en metálico y salchichas y cerveza para todos los asistentes. El martes no habrá vermú 'holi', pero la charanga Los fugitivos amenizará una fiesta con espuma de colores.«Será en la Plaza José Patala, porque queremos dar gusto también a los bares de esa zona, pues se tiende a llevar todo a la Calle Real», señalan miembros de la comisión.

Para el miércoles de fiestas se han preparados varias actividades. Después de la paella popular, el segundo torneo de brisca en el parque. A las 17:30 está prevista la actuación del mago Héctor Sansegundo en la Plaza del Caño y ya por la noche, en el transcurso de la verbena, una chocolatada. El jueves, a la hora del vermú, se volverá a celebrar el II Rally pincho. La comisión da una subvención de cien euros a varias peñas para que den un pincho de elaboración propia y bebida a la gente que vaya con la charanga Cubalibre haciendo el recorrido por las peñas participantes. «El año pasado salió muy bien pese a no saber cómo iba a resultar, así que este año seguro que funcionará mejor», opina Juan Antonio Herranz, miembro de la Funcionera y concejal. Por la tarde, en la plaza de toros y después del Gran Prix, se sortearán numerosos regalos, y a las 22 horas habrá una gran «hamburguesada» para todo el que quiera, en la Plaza Mayor. A las once de la noche, llegará el primero de los conciertos organizados este año por las peñas, en la Calle Real. The hot tubes rendirá homenaje a la música de los 80 y 90. Le seguirá el grupo La Regadera.

El viernes 21, a las once de la mañana, las peñas se encargarán de sacar a los cabezudos, los acompañará en el pasacalle la dulzaina y el tamboril, terminando con un refresco para todos los que asistan. A las 22 horas, comenzará la noche más musical y esperada. Abrirá el grupo local Los Skull y Seguridad social será el plato fuerte de una noche que se alargará hasta bien entrada la madrugada con los dj's Raúl Ortiz, Sergei Rez, Marian Dacal y Yorchs Dj.

El concierto del viernes de fiestas es, sin duda, el acto que año tras año más quebraderos de cabeza trae a las peñas y el que más desembolso les supone. «Vamos por la mañana a montar todo. En el concierto nos repartimos las tareas; unos en el escenario, otros con las bebidas, otros vendiendo entradas y de porteros, además de toda la gente que ayuda en la barra. Son alrededor de treinta personas que realizan su labor de forma gratuita», destacan.

Charangas

Respecto a las charangas, se han cambiado algunos horarios, ampliando las horas que tocan de día en lugar de las de noche. «En las madrugadas vemos que no se queda la gente, hemos acortado. Además, el primer sábado, para que no se cansen en exceso, vendrán dos charangas, una después del chupinazo y otra por la noche», comenta Sergio Maroto, una de las personas que forman el grupo de la comisión de peñas. Son catorce miembros, aunque «solo algo más de la mitad se implica realmente», por lo que esperan que pronto haya una renovación de la junta directiva. «Este año nos vamos a salir unos cuantos porque siete fiestas son muchas», destaca Borja García, quien recuerda junto a sus compañeros cómo se formó la actual comisión de peñas. «Hace seis años, el Al ayuntamiento comunicó a las peñas que no había dinero para traer charanga el segundo fin de semana de las fiestas. Entonces se juntaron un grupo de representantes de diversas peñas con el fin de recaudar 2.000 euros para pagar esas charangas. Se vendieron camisetas y se sacó bastante más. Pedimos colaboraciones particulares y se fue sacando dinero». De aquel primer grupo de fundadores, se mantienen casi todos en la junta directiva, aunque admiten que estar tantos años desgasta. «Intentamos renovar la junta, pero como no salió gente nos tuvimos que quedar los que estábamos», comentan.

Todos se sienten satisfechos de los resultados obtenidos en estos años, pues no pensaban que las cosas les iban a salir tan bien. De los 4.000 euros de presupuesto de aquel primer año han pasado ya a casi 60.000 para las fiestas. En ese presupuesto colabora el Ayuntamiento aportando a las peñas 7.500 euros para la música de las charangas. «Pero no da para pagar todas, porque este año traemos mejores charangas y más tiempo, y eso sube», señalan.«De cualquier forma, hay un acuerdo no escrito para que el Ayuntamiento nos respaldara si algo sale mal, aunque también tenemos nosotros un colchón para imprevistos», apunta Borja.

Otras actividades

Las peñas realizan también otras actividades durante el año, todas con muy buena respuesta del público. Es el caso de la matanza en invierno, «que crea mucho ambiente, la gente responde y se lo pasa bien. No se hace para recaudar dinero, porque nos toca poner, pero merece la pena», comenta Juan. En mayo, con la colaboración de los bares locales, también realizan una multitudinaria concentración de charangas. Unas actividades que ha llevado a los vecinos de Nava a reconocer su trabajo. «Hay gustos para todo y a veces te llevas alguna 'carada', pero por lo general la gente lo valora. Y las cuentas ahí están para todo el que quiera verlas, porque somos una asociación legal», destaca Juan Antonio, recordando también que su labor fue premiada en 2017 con el Premio Nava en su apartado social. «Son pequeños detalles que te hacen seguir cuando las cosas no vienen bien dadas, un reconocimiento a la labor que se hace», indica Sergio, quien destaca el mérito de una asociación que partió de cero y ha logrado captar a mil socios para que paguen una cuota anual de quince euros y, en el caso de los jubilados, de diez.

Una cuota por la que cada socio recibe una camiseta, una pulsera conmemorativa y descuentos en los toros y diversas actividades de la semana de fiestasLos miembros de la La Funcionera esperan que sean unas fiestas «sanas y haga buen tiempo y que disfrute la gente de ellas sin altercados ni percances».