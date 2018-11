El comienzo de las obras en la avenida Padre Claret se retrasan hasta el año próximo año Tramo inferior de la avenida Padre Claret. / A. de Torre Los autobuses urbanos volverán a subir por la calle San Juan una vez concluyan todos los trabajos en la zona QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:17

Dos factores marcan el calendario que maneja la Concejalía de Obras sobre las intervenciones previstas en la ciudad durante las próximas semanas y meses: la procedencia de los fondos para ejecutar los trabajos y la meteorología, que siempre condiciona cualquier obra. Aquellas cuyos fondos proceden de los presupuestos de 2018 deben acometerse y finalizarse antes de que acabe el año, independientemente de la lluvia, la nieve o el frío. En esta situación se encuentran calles como San Agustín, Pintor Montalvo, Padre Scio o Giner de los Ríos, donde los trabajos terminarán antes de cambiar de calendario. En el caso de San Agustín, las obras obligarán a efectuar desvíos del tráfico cuando alcancen la zona del museo Rodera Robles.

Por otro lado, los trabajos previstos en la avenida Padre Claret (en dos fases) o la calle Alamillo, así como el plan de asfaltado, podrán esperar hasta la próxima primavera al ser ejecutados con fondos procedentes de los remanentes de tesorería. Tan solo necesitan ser adjudicados antes de que acabe 2018, proceso administrativo en el que está inmerso la Concejalía de Obras. Así, y salvo que las últimas semanas del año deparen unas condiciones meteorológicas más propias del verano o la primavera, las intervenciones en estas vías de la ciudad esperarán a que el tiempo favorezca la ejecución de los trabajos.

Ritmo más lento

Mientras, las obras en la calle San de San Juan continúan avanzando, aunque las últimas lluvias y el puente de Todos los Santos ha frenado el ritmo, tal y como reconoce la concejala de Obras, Paloma Maroto. No obstante, se cumplen los plazos de ejecución de una obra que comenzó a principios de verano y que debería estar concluida durante los primeros meses de 2019. Precisamente, en el momento en el que finalicen todos los trabajos será cuando los autobuses podrán volver a subir por la calle San Juan y circular por San Agustín para terminar (o comenzar, según se mire) sus trayectos en la plaza Colón. No tendrán que esperar tanto los turismos, que podrán volver a acceder al recinto amurallado cuando la Concejalía de Obras habilite el carril derecho (en sentido ascendente) de San Juan. No obstante, Maroto todavía no fija una fecha para la apertura al tráfico de un carril que será solo de subida.

También están pendientes de la apertura al tráfico de la calle San Juan los miles de atletas que disputan el 31 de diciembre la Carrera de Fin de Año y que pasa en dos ocasiones por esta vía de acceso al recinto amurallado. En principio, está previsto que la prueba pueda discurrir por la calle sin afectar al recorrido habitual, aunque la Concejalía de Deportes baraja varias alternativas, como llevar parte del recorrido al barrio de San Millán. Además de los atletas, la Cabalgata de los Reyes Magos también tiene previsto bajar por San Juan la noche del 5 de enero sin inconvenientes.

En Doctor Gila

Hoy comienzan los trabajos de renovación de redes de abastecimiento y mejora del mallado en la plaza Doctor Gila del barrio de San Millán. Con un presupuesto que ronda los 16.000 euros, obligará a eliminar durante el tiempo que duren los trabajos varias plazas de aparcamiento, tanto para ejecutar las obras como para el acopio de materiales. Además, en algún momento de la obra será también será necesario desviar el tráfico de vehículos.