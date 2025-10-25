Comienzan las obras para habilitar un nuevo espacio administrativo en Cuéllar

Esta semana han comenzado las obras de adecuación del edificio situado en el número ocho de la calle Magdalena de Cuéllar, un edificio en el ... que se realizarán obras de reforma con el fin incluir en el mismo un uso administrativo. Al mismo se pretenden trasladar algunas dependencias municipales, con el fin de liberar parte de la Casa Consistorial.

La idea de esta obra es liberar la planta baja del Ayuntamiento, donde se ubica la Policía Local, si bien no está definido el uso final del lugar, aunque la idea es ubicar en el nuevo local distintas dependencias municipales con las que poder dar acceso a todos los vecinos a los distintos servicios que se ofrecen. Y es que en estos momentos, espacios como la secretaría municipal, intervención o tesorería, entre otros, no son accesibles, y para acceder a la realización de diversos trámites en el Ayuntamiento, los vecinos tienen que salvar varios tramos de escaleras.

Por ello se ha optado por la reforma de este edificio, que tendrá un coste de más de 195.000 euros, procedentes de fondos municipales y del Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León. La obra de adecuación del edificio afectará por el momento únicamente a la planta baja, donde se conseguirá un espacio de 100 metros cuadrados útiles.

El edificio colinda con el albergue municipal situado en el antiguo hospital de La Magdalena, y se convertirá en un local administrativo para uso polivalente, aunque al tratarse de un espacio que cuenta con protección histórica, al encontrarse dentro del catálogo de edificios protegidos de Cuéllar desde el año 1999, impide la realización de algunas obras, como la demolición de los muros.

Por ello se han proyectado los espacios adaptados a la distribución actual del lugar, teniendo también en cuenta la iluminación natural que procede de los huecos de la fachada, que también se deben respetar y no se pueden ampliar.

Proyecto

El proyecto incluye la creación de un área diáfana con dos puestos de trabajo y atención al público, un despacho, una zona de archivo y consulta, una zona de reuniones más amplia, que podría utilizarse también como un segundo despacho, además de vestuario para trabajadores, aseo, instalaciones para dar cumplimiento a la normativa y distintos almacenes, uno de ellos para archivo.

Todo ello se ubicará en la planta baja del edificio, donde también se articula un acceso a través de un vestíbulo que servirá también de cortavientos. Los cerramientos se marcarán con carpinterías transparentes hacia las zonas abiertas del local, con el fin de aprovechar la luz natural del espacio, teniendo en cuenta que no se pueden abrir más huecos al exterior; mientras que las divisiones entre despachos se harán con tabiques opacos para garantizar la privacidad.

Las obras, que han comenzado esta semana y se espera que estén concluidos durante la próxima primavera, para su utilización inmediata, se ejecutarán únicamente en la planta baja, por lo que la altura del edificio se cerrará con un forjado ligero de chapa. Para un futuro se plantea un posible aprovechamiento de la planta superior, por lo que también se dejará un espacio para una escalera de conexión en el caso de que se decida continuar con el aprovechamiento del edificio posteriormente.