El comercio rural de Segovia podrá optar a ayudas para evitar su desaparición El diputado Jaime Pérez (centro), junto a los participantes en el encuentro. / El Norte El diputado de Promoción Económica, Jaime Pérez, concluye en Campo de San Pedro el ciclo de reuniones EL NORTE Segovia Domingo, 27 enero 2019, 18:34

La localidad de Campo de San Pedro acogió la última de las reuniones que han mantenido representantes del Área de Promoción Económica, con el diputado Jaime Pérez al frente, con diferentes estamentos institucionales, sociales y empresariales de las zonas de la provincia más afectadas por la ausencia de comercio.

En estos encuentros, que se celebraron también en Santa María la Real de Nieva y Espirdo, los representantes provinciales informan del objeto de las ayudas que va a habilitar la Diputación para proteger y mantener el comercio existente, para que no desaparezca, y fomentar la venta ambulante con el fin de que llegue a los lugares que actualmente carecen de ella.

La institución provincial llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo por todos los pueblos de la provincia para diagnosticar el estado del abastecimiento comercial en el mundo rural. Con el estudio se averiguó que había zonas críticas, ubicadas en las cercanías de los municipios que han acogido las reuniones en las que los establecimientos comerciales a penas existían. Ahora se trata de escuchar propuestas de los afectados y comunicarles cómo se regulará la convocatoria de subvenciones para la preservación del comercio fundamentalmente en los pequeños municipios, a las que la Diputación destinará 90.000 euros.

El estudio realizado revela que la provincia tiene un grave problema de abastecimiento de productos de primera necesidad que afecta a la mitad de su territorio. Cerca de un centenar de municipios carecen de establecimientos y ocho no tiene ningún tipo de abastecimiento ni siquiera de forma ambulante.

Municipios con tiendas físicas

Del informe se extrae que existen actualmente en la provincia de Segovia 112 municipios con tiendas físicas. Aproximadamente 562 tiendas son de producto cotidiano y 61 de turismo, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). El número de supermercados con superficie de más de 50 metros cuadrados es de 55, el resto son tipo ultramarinos. En la provincia hay 24 municipios con supermercados de más de 50 metros cuadrados.

Los productos que se ofrecen en la venta ambulante son principalmente pan, fruta, pescado y carne. Pero existen municipios en los que no hay reparto diario de pan. Se han recogido datos de los 208 municipios de la provincia visitando 'in situ' más de 100, principalmente en las zonas prioritarias. En concreto, en la unidad de, La Mujer Muerta-Riofrío la situación es definida como grave porque tiene un índice de supermercados por debajo de 0,125 metros por habitante, mientras que el de tiendas es inferior a 0,006 metros. De hecho, en el municipio de Navas de Riofrío no hay comercios.