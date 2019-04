El comercio critica la falta de aparcamientos en superficie y subterráneos Responsables de la ACS durante la presentación del estudio con las necesidades del comercio. / El Norte Un 45% de los 250 empresarios encuestados consideran que las zonas de carga y descarga son suficientes Viernes, 5 abril 2019, 12:22

No todos los comerciantes de Segovia tienen las mismas reivindicaciones, ya que las características de las calles en las que están ubicados sus negocios determinan sus necesidades. Es decir, no tiene los mismos problemas de aparcamiento para los clientes un comerciante del casco histórico que uno de Nueva Segovia, igual que no tiene la misma cobertura de Internet el dueño de un local comercial de la capital que uno de la provincia. Por ello, y a pesar de las lógicas diferencias, la encuesta realizada por la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) revela una visión global sobre las deficiencias y las demandas de los comerciantes de la provincia.

La encuesta, realizada a 250 comerciantes de la provincia (la capital cuenta con un millar) durante el primer trimestre del año, aborda diecisiete preguntas que afectan a la buena dinámica de un comercio. En lo que más coinciden es en la falta de plazas de aparcamiento, tanto en la superficie como subterráneas. Así, cuatro de cada cinco –un 81,5%– considera que las plazas de aparcamiento en superficie son insuficientes, porcentaje que se reduce hasta el 64,5% en el caso de los estacionamientos subterráneos. «Son totalmente insuficientes. Somos conscientes de la dificultad que tiene, pero para eso están los políticos, para dar soluciones», afirma el presidente de la ACS, Manuel Muñoz, quien destaca la importancia que tiene para los comercios que los clientes puedan aparcar cerca.

También coinciden los comerciantes al subrayar las deficiencias en la decoración de las calles con motivo de la Navidad. Casi dos de cada tres –un 64,2%– afirma que el número de adornos son insuficientes, mientras que más de la mitad –un 56,2%– apunta que la decoración no es acorde con la temática navideña. «También valdrían para la fiestas de San Juan y San Pedro», apostilla Muñoz.

Más diversas son las opiniones respecto al resto de preguntas planteadas en la encuesta, en la que no se abordan aspectos como el precio de los alquileres. Así, un 45% de los encuestados considera que son suficientes las zonas de carga y descarga que existen en la actualidad (un 24% afirma que son insuficientes y un 30% que necesita mejorar). El porcentaje aumenta hasta el 52% en el caso de los que están de acuerdo con los horarios de carga y descarga en los comercios.

Aceras y basura

La encuesta revela que un 44% de los comerciantes estima que el pavimento de las aceras está en buenas condiciones, porcentaje similar al de comerciantes que piensa que necesita mejorar (un 45%). En el caso del pavimento de las calzadas, aumenta el número de comercios que considera que están en malas condiciones. También aprueba por los pelos, según la encuesta de la ACS, la frecuencia con la que se recoge la basura de los contenedores, insuficiente, según el 11%, de los encuestados y mejorable, según el 34%. Suspende, sin embargo, la limpieza de los contenedores, buena para uno de cada tres y mejorable para la mitad de los comerciantes.

También se encuentran en la frontera entre el aprobado y el suspenso la iluminación de las calles (suficiente para el 33%, insuficiente para el 27% y mejorable para el 38,5%). En cuanto a la limpieza de las mismas, el 25% la considera suficiente, el 36%, insuficiente y 38,5%, mejorable). «Creo que es un toque de atención para el Ayuntamiento», afirma Manuel Muñoz.