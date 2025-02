Comerciantes y hosteleros piden más «flexibilidad» en la carga y descarga de Segovia

En 2015, un «desgraciado» accidente dañó uno los salientes piramidales de la Casa de los Picos y el Ayuntamiento de Segovia, presidido por Clara Luquero (PSOE), encargó un estudio técnico sobre posibles alternativas para la carga y descarga en la Calle Real, entonces permitida entre ... las 8 y las 11 de la mañana. Los resultados de aquel informe elaborado por la Concejalía de Tráfico sirvieron de base para la modificación del artículo 64 de la Ordenanza de Circulación, aprobada meses después, que adelantó media hora el inicio de la actividad en la Calle Real (7:30 horas) y una hora el final, con la última entrada de vehículos a las 10. El objetivo era que el tiempo destinado a la carga y descarga se realizara lo antes posible, especialmente en las zonas más concurridas, a fin de evitar accidentes como el que dañó, fortuitamente, la Casa de los Picos.

El cambio no satisfizo a los comerciantes, que incluso valoraron recurrir a la vía judicial para impedirlo, pero acabaron acostumbrándose. Casi diez años después, los horarios de Luquero siguen vigentes. «Es verdad que luego llegamos a un acuerdo con Clara Martín para establecer un horario más amplio y flexible, pero perdió las elecciones y no se hizo. Mazarías llevó la cuestión en el programa electoral, pero, de momento, todo está supeditado a la modificación de las ordenanzas y, en último término, al nuevo Plan de Movilidad que el Ayuntamiento de Segovia quiere sacar adelante a lo largo del mandato», señala Roberto Manso, presidente de Fecose, una de las dos patronales del comercio que operan en la provincia de Segovia.

No obstante, los comerciantes mantienen muchas de las reivindicaciones que en su día plantearon a Luquero. «Son las mismas de siempre. Creemos que, en determinadas zonas de la ciudad, el horario debe ser continuo, de 8 a 20 horas. Los vehículos que suministran a los supermercados y los de los repartidores de paquetería suelen venir a mediodía, fuera de los horarios de carga y descarga. Y a partir de las 17:30 horas llegan muchos también. Esto da lugar a situaciones peligrosas que vemos todos los días, pues no son pocos los que, al no estar libres las plazas destinadas para ello, dejan la furgoneta en la acera, con todo el riesgo que eso conlleva», explica Manso, también partidario de ampliar los espacios porque hay vehículos voluminosos que ocupan todas las plazas habilitadas. «Esto ocurre en los supermercados. Llega el camión del suministro y bloquea la zona de carga y descarga hora y media. Es lógico, pues, ampliarlas para que no solo puedan aparcar ellos. Cierto es que hay espacios muy amplios, pero también otros muy estrechos. Se impone una revisión».

Consciente del tiempo que conlleva modificar una ordenanza, Juan Francisco Casado, gerente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), asume que los horarios establecidos en 2016 seguirán vigentes durante mucho tiempo. Pero no olvida viejas reivindicaciones, y la flexibilidad es una de ellas. «Recuerdo que en el casco histórico dejaron solo horarios de mañana porque por la tarde había muchos escolares, especialmente del colegio Jesuitinas. Cuando cerró este colegio, volvimos a insistir para que se habilitara alguna franja vespertina de carga y descarga, pero no se atendió. Y entendemos que no esté permitido muchas horas por la tarde, pero sí creemos que debía haber una franja horaria en la que los vehículos de carga y descarga pudieran acceder. Reclamamos un poco más de flexibilidad, nada más. Siempre se dan situaciones en que hay alguien que necesita acceder por algún motivo. En realidad, no ha habido tantos incidentes como para no flexibilizar el horario. Todo el mundo es consciente de lo complicado que es operar, por ejemplo, en la Calle Real».

Los hosteleros también son partidarios de una mayor flexibilidad, aunque admiten que los proveedores que abastecen a los establecimientos hosteleros de la Calle Real y del recinto amurallado en general están acostumbrados a los horarios restringidos. «En su momento nos mostramos partidarios de que se habilitara alguna hora por la tarde para que vehículos quizá más pequeños pudieran operar en la Calle Real y en el casco antiguo, y así lo pedimos, pero no fue posible. Es necesario, creemos, un poco más de flexibilidad, teniendo en cuenta que, ahora, a las diez o las once de la mañana (dependiendo la zona) cierran y si te pasas te crujen vivo. Esto da lugar a que se acumule mucho vehículo, pues se deja muy poco tiempo para la actividad», apunta el gerente de la patronal de hostelería Hotuse, Javier García Crespo.

El concejal de Movilidad y Comercio, José Luis Horcajo, admite que la modificación de la Ordenanza de Circulación se encuentra ahora mismo en 'stand by' teniendo en cuenta el volumen de trabajo que ha supuesto la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que el Ayuntamiento de Segovia ya trabaja en la elaboración de un Plan de Movilidad que ha experimentado su primer contratiempo con el fracaso del proyecto de presupuestos para 2025, dotado con una partida de 80.000 euros para ponerlo en marcha. «En cualquier caso, cualquier modificación en ese sentido, requiere de una revisión y un estudio profundo de todas las zonas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que la carga y descarga depende de las zonas. Es inviable, por ejemplo, habilitar un horario de 8 a 20 horas para esa actividad en la Calle Real. Es complicado, inseguro e imposible. Pero habrá zonas en las que se pueda estudiar. Es cuestión de verlo. Cada zona tiene su complejidad. Insisto: requiere un estudio profundo. El Plan de Movilidad está pendiente de contar con las primeras partidas presupuestarias. Ahora mismo, no hay crédito para empezarlo», dice Horcajo.

Actualmente, el horario de carga y descarga está estructurado en seis zonas. La Zona A1 comprende la Calle Real y en ella la actividad rige de 7:30 a 10:15 horas, con el cierre del acceso a las 10:00. En la Zona A2 (recinto amurallado, Plaza Mayor y calle San Juan), se puede operar de 7:30 a 11:30, con acceso hasta las 11:15. La Zona B1 se corresponde con el Azoguejo y tiene carga y descarga de 8:00 a 11:00 horas, con cierre de acceso a las 10:45. La Zona B2 incluye la plaza de Artillería, avenida del Acueducto, calles Teodosio el Grande, San Francisco, Pintor Montalvo, Buitrago, Gobernador Fernández Jiménez, Escultor Marinas y Hermanos Barral, y plaza de la Tierra, con horario de 8:00 a 12:15 con acceso hasta las 12:00 horas. La Zona C (de 8:00 a 12:30 y de 16:00 a 17:30) se extiende por plaza de Somorrostro, Muerte y Vida, Ezequiel González, Conde Sepúlveda, Santo Tomás, Independencia, José Zorrilla, Blanca de Silos, Obispo Quesada y Ramón y Cajal. El resto de la ciudad pertenece a la Zona D, en cuyas calles la actividad está permitida de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas.