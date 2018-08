La colocación de los adoquines en San Juan comenzará este lunes El hormigón cubre ya buena parte del carril derecho de la calle San Juan. / Antonio Tanarro La instalación se realizará por carriles y tendrá una duración aproximada de dos meses QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 18 agosto 2018, 14:35

Dos meses llevan las máquinas de la empresa Viales Padasilma de Castilla SL trabajando en la calle San Juan. Sesenta días en los que se ha levantado el pavimento de la calle y se ha procedido a renovar las redes de saneamiento y abastecimiento de la vía, donde los operarios se han topado con dos restos arqueológicos que han ralentizado el ritmo de unas obras que, aproximadamente, se encuentran al 30% de ejecución. Así, faltan todavía cinco meses –si no se producen nuevos imprevistos– para que la principal vía de acceso al casco histórico de la ciudad presente su renovado aspecto.

Las previsiones establecían un plazo de ejecución de las obras de siete meses, estimación que se mantiene a pesar de los obstáculos surgidos durante las primeras semanas de trabajos. En concreto, el hallazgo del cubo de la puerta de San Juan cuando se llevaba a cabo la renovación de la red de abastecimiento y el descubrimiento de una bóveda de finales del siglo XVII al renovar una red de saneamiento que se encontraba en peores condiciones de la previstas (obligando a un encarecimiento de 30.000 euros de los trabajos) ralentizaron, como reconoce la concejala de Obras, Paloma Maroto, el ritmo de los trabajos. «Íbamos holgados y algo de tiempo se ha perdido. No me atrevo a decir cuanto», asevera la edil, que matiza que no se puede hablar de pérdida de tiempo al tratarse de trabajos acometidos que no estaban proyectados. «Lo importante es que lo que se vaya haciendo se haga en condiciones. Mejor eso que meter prisas a la empresa por acortar quince días», subraya.

En los primeros dos meses de obras ya se han renovado las tuberías generales de abastecimiento y saneamiento y se tienen avanzados los trabajos en las tuberías de abastecimiento que dan a las viviendas, de un tamaño considerablemente menor a la general. Además de levantar todo el pavimento de la calzada (adoquines y hormigón), también se han acometido ya trabajos en la acera derecha (sentido descendente), lugar en el que están instalados distintos servicios de telefonía o luz de las viviendas. «Ha dado guerra porque es una zona bastante estrecha y los servicios estaban bastante amontonados y puestos libremente», explica Maroto, que da por zanjados dichos trabajos tras las conversaciones mantenidas con las empresas que prestan sus servicios «para dejarlo todo en orden».

Soterramiento de cables Los vecinos de la calle San Juan son los principales damnificados de unas obras que el Ayuntamiento de Segovia ha reconocido que son molestas pero necesarias para la ciudad. Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes que conlleva la presencia de máquinas a las puertas de sus casas, los vecinos –o al menos algunos de ellos– también pueden verse beneficiados en parte por el desarrollo de los trabajos. De hecho, varios se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para plantear la posibilidad de soterrar los cables de luz y de telefonía que actualmente están a la vista por las fachadas de los edificios. «Nos plantearon que podía ser un buen momento para soterrarlos y nosotros estamos de acuerdo», afirma la concejala de Obras, Paloma Maroto, que considera ésta una buena oportunidad de limpiar de cables las fachadas de unos edificios situados a escasos metros del Acueducto. «Hemos mandado hacer un estudio para ver cuanto puede costar soterrar los cables. La próxima semana mantendremos una reunión con los vecinos para explicárselo», añade la edil, que espera que los vecinos –quienes serían los encargados de costear los trabajos– acepten. «La diferencia de precio es abismal entre hacerlo ahora con las obras o en otro momento», afirma Maroto, que señala que también han planteado la posibilidad de soterrar los cables a Casa de las Cadenas.

Así, los siguientes pasos para completar la primera fase de las obras –la más compleja y de unos cuatro meses y medio de duración– se han empezado a dar esta misma semana, con las primeras capas de hormigón sobre la calzada. En concreto, el hormigón ya es visible en los dos carriles de la curva situada en la parte superior de la calle, así como en buena parte del carril izquierdo (sentido descendente). El inicio de la calle se mantendrá por el momento libre de hormigón «ya que nos interesa tener esa parte despejada» para el acceso de vehículos de emergencia si fuese necesario.

Uno a uno

También se ha comenzado esta semana a actuar en el bordillo de la acera derecha (sentido descendente), trabajos que continuarán a partir del lunes. La próxima semana está previsto que se comience a levantar el pavimento en la zona del colegio de las Concepcionistas, así como a colocar los adoquines en la carril izquierdo de la calle San Juan. Para ello, el granito que fue retirado en su momento de la vía ya está acopiado en la parte superior de la calle después de que tres peones hayan estado durante las últimas semanas limpiando y preparando el adoquín, que será colocado a partir del lunes por la familia Barcenilla. «Van poniendo cada adoquín en el lugar que estiman conveniente en función de su forma», explica Paloma Maroto sobre el método de trabajo que se llevará a cabo.

Se trata de un proceso lento que durará en torno a dos meses. El primero se procederá a su colocación en el carril izquierdo. Cuando se termine habrá que esperar cerca de otro mes para que fragüe, momento que se aprovechará para proceder a la colocación del adoquín en el costado derecho de la calzada. «Ahí nos la tendremos que jugar, cruzar los dedos y esperar que no haya ninguna emergencia. Si la hay los vehículos tendrían que pasar por encima de los adoquines y habría que volver a repasarlos», comenta la concejala.

Paloma Maroto espera que con esta fórmula de colocación del adoquín no se reproduzcan los hundimientos en el pavimento que han surgido en otras vías de la ciudad como la avenida Padre Claret. «Esperamos no tener esos problemas», indica, para lo cual han optado por colocar una capa de hormigón de 25 centímetros de grosor justo debajo del adoquín. Además, también se ha procedido a compactar el terreno sobre el que se asienta el hormigón para evitar futuros hundimientos en una zona que soportará el paso constante de vehículos, entre ellos los autobuses urbanos de la mayoría de las líneas. «Está todo pensado para que no haya problemas con los adoquines», añade la edil, que recuerda que en las zonas en las que se han producido hallazgos arqueológicos se colocarán adoquines de distinta tonalidad para señalizar su ubicación.

Al mismo tiempo que se realice la instalación del adoquín en la calle San Juan tendrán lugar las primeras intervenciones en la segunda fase de la obra, «más pequeña y confortable» que la primera y cuyo desarrollo está previsto para las primeras semanas del otoño en la zona del estrechamiento de la calle San Agustín. Durante este periodo de tiempo el tráfico seguirá cortado en toda la calle San Juan, aunque los vehículos podrán seguir circulando por la parte de atrás del Palacio Quintanar (calle Joaquín Pérez Villanueva, plaza de San Sebastián, calle de Moro Escultor) para buscar la salida del recinto amurallado por la calle de Luis Martín García-Marcos. Será en el comienzo de la tercera fase de las obras (zona de los juzgados) cuando se proceda a abrir el carril derecho (sentido ascendente) de la calle San Juan para acceder a la calle de Luis Martín García-Marcos debido al corte de tráfico de la plaza Conde de Cheste.