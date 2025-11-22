El colista que juega al fútbol en una categoría que lo destruye El Espinar San Rafael, sin un delantero o los centrales para jugar directo, han ganado un partido de diez, pero aspiran a construir a largo plazo

El Espinar se mantiene fiel a sus principios en el contexto más hostil. Un equipo que intenta jugar al fútbol en Regional, una categoría en la que se recomienda destruirlo. Por filosofía y por necesidad, pues carece de los ingredientes para competir: dos centrales sólidos y un delantero «boxeador», un término que emplea su técnico, Juanmi Hernangómez, con la misión de revivir a un recién ascendido que es colista con una victoria y nueve derrotas, castigos excesivos a sus méritos. «Tengo un equipo muy jugón en el centro del campo, pero hemos llegado a una categoría en la que el centro del campo no existe».

Hernangómez, espinariego, ganó la Provincial como jugador y firmó el doblete –Copa incluida– como técnico en 2016. El club aprovechó ese título para ascender a Regional, pero él no tenía entonces carné de entrenador, así que se quedó como segundo. Siguió vinculado al club con las categorías inferiores y el año pasado ayudó al cuerpo técnico de los mayores. Cuando quedó vacante el banquillo tras ejecutar el ascenso como segundos –el Real Sitio, campeón provincial, lo rechazó de nuevo–, aceptó el cargo. «El objetivo es intentar mantenernos, pero nos iba a costar mucho». Solo han ganado un partido –un 2-1 ante el Capiscol en la tercera jornada– con cuatro derrotas por cuatro goles o más: 0-4 ante el Briviesca en el estreno, 6-1 frente al Venta de Baños, 5-0 ante el San José más el 6-0 el sábado ante el Turégano.

«En la Preferente no se juega absolutamente a nada. Tienes que tener a dos tíos atrás que den hostias como panes y un delantero arriba que se pelee con todo el mundo. Es lo que nos falta a nosotros». El grueso de la plantilla continúa desde Provincial, un grupo con una edad media de unos 25 años –con cuatro menores de 19– y poca experiencia en la categoría. «Con lo que tenemos, la única forma de intentar sacar resultados es jugando al fútbol. Y en esta categoría es muy jodido». El técnico esgrime uno de los mejores mediocampos y matiza resultados que no reconocen sus méritos sobre el césped. «Pero claro, si llegas 17 veces a puerta y no metes un gol… Y atrás cada vez que llegan te la clavan, es que es así. Es que voy a poner una sanción cada vez que nos metan un gol en un córner porque no veo forma de atajarlo».

Primero, por la plantilla. «No puedes fichar. Todos los jugadores buenos de Segovia se los ha llevado Yepes». El técnico del Turégano. Una realidad que transmitió en la última jornada a sus pupilos tras el enfrentamiento directo. «Estoy seguro de que ninguno de vosotros podría jugar aquí. Es así. Y los chavales lo admiten, que igual ni estar en el banquillo». Reclutamientos con bagaje en la categoría como Quino, Rogero o Javi de la Cruz. «El único con experiencia que tenemos es Juan, que no era titular en Turégano». De los 21 en plantilla, 18 son del pueblo, gente que ha transitado por las diferentes categorías del club. El portero, Ramiro, también conoce la categoría, como Joselu o Pablo, que la conocieron como verdinegros en la etapa de Luis Bertó como técnico. «Pero no tiene nada que ver la categoría de ahora».

Lo explica por la tendencia de la Gimnástica Segovia a «no nutrirse ya casi de jugadores de Segovia», seguramente por el abismo de nivel de dos divisiones con su primer equipo, que llegaron a ser tres la temporada pasada en Primera RFEF. Un incentivo menos para jugar en la categoría. «El tema económico también ha cambiado, antes se pagaba. Con Bertó, vinieron nueve jugadores, había mucho donde elegir. Y estaba unido El Espinar con San Rafael. Estoy seguro que esos chavales no vendrían aquí gratis. O no pagando la ficha, como ocurre ahora». Costea la gasolina en los desplazamientos y tiene pendiente el abono de la ficha en función de resultados. «Yo he tocado palos, pero la gente no se mueve sin un incentivo económico, igual que en Madrid. Es que allí en la Preferente hasta dan algo de dinero a los jugadores».

Con eso toca navegar la Regional. «Turégano juega un poco al fútbol y el resto se dedica a no fallar. Y todos tienen un boxeador arriba que genera segundas jugadas». Hernangómez acredita solvencia en lo físico. «No he visto un equipo superior a nosotros, pero somos muy endebles, los rivales ven los vídeos y enseguida nos cuelgan balones». Algo que se traduce a lo mental. Pone el ejemplo de su derrota ante el Villarcayo, en casa. «Les pegas un baño en la primera media hora, tienes que ir 4-0, te meten un gol medio de rebote en el único fallo que tienes y los chavales se hunden». O ante el Inter de Vista Alegre. «Nos mete un gol en el minuto 2, se echa atrás, no nos hace ni una ocasión más y se acaba el partido. Tocas todo lo que quieres, pero no llegas a ningún lado».

Pese a las dificultades, la esperanza es construir algo a largo plazo. «Por cómo está funcionando la cantera, si no es este año, que será complicado, en el futuro seguramente se pueda mantener un equipo de Preferente. Y los jugadores que se queden ya tendrán esa experiencia, eso se va notando en los partidos». Derrotas que enseñan. «Lo que viene por debajo es muy bueno, tienes un montón de categorías. Y los juveniles, cuando les subo a entrenar, tienen nivel». Su equipo seguirá amasando balón. «No puedo pegar un patadón y que un tío me la baje arriba. Lo único que consigo es perderla». Fidelidad a los principios, no queda otra.

