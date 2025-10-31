Una colisión corta el tráfico por la carretera de La Granja durante más de una hora

El Norte Segovia Viernes, 31 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

Una mujer de 53 años de edad ha tenido que ser atendida por el impacto sufrido en un accidente de tráfico ocurrido al mediodía de este viernes en CL-601 que conecta la capital segoviana con el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Según los datos proporcionados por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el incidente de circulación ha ocurrido pocos minutos de las doce, que es cuando el centro de operaciones ha recibido el aviso de que se había producido una colisión por alcance entre dos turismos.

Los alertantes situaban el accidente en el punto kilométrico uno de la conocida como carretera de La Granja, en las inmediaciones de la rotonda situada en la salida de Segovia. Asimismo, solicitaban asistencia sanitaria para atender a una mujer que se quejaba de un dolor en el pecho como consecuencia del impacto entre los coches involucrados en el choque. La lesionada tiene 53 años, apunta la comunicación facilitada por el citado servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

El protocolo de intervención se ha puesto en marcha de inmediato y se ha avisado a la Policía Local de la capital, a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que a su vez a movilizado una ambulancia que se ha desplazado hasta el lugar el suceso.

Regulación del paso

A raíz de la colisión y de que los dos vehículos han quedado en la calzada con daños materiales, los agentes han tenido que regular el tráfico de vehículos en este punto de la carretera de La Granja en ambos sentidos con el fin de facilitar las maniobras a los medios desplazados y favorecer la prestación de la atención requerida. Así, el paso ha estado interrumpido durante más de una hora en una vía que soporta un enorme flujo circulatorio.

El tramo en el que ha tenido lugar la colisión este viernes registra una intensidad media diaria de más de 12.000 vehículos, según los datos de la Junta de Castilla y León, lo que convierte esta vía en una de las más transitadas cada jornada en la provincia, ya que no solo une Segovia con La Granja, sino que es usada por un gran número de conductores que también se dirigen a los núcleos de población que salpican su recorrido en el alfoz de la capital.

El proyecto de desdoblamiento de la CL-601 es uno de los compromisos históricos de la Administración autonómica con la provincia, pendiente desde hace varios años pese a esa notable densidad de tráfico que soporta esta vía. Con una longitud aproximada e 5,5 kilómetros, el tramo que se estudia desdoblar se encuentra entre la salida de Segovia capital y la glorieta que enlaza con la carretera de Riofrío, en las inmediaciones del embalse del Pontón Alto.