El colegio Santa Clara se vuelve rockero Los niños corean una de las canciones interpretadas por un miembro de Happening. / M. Rico La iniciativa, desarrollada por el grupo Happening, acerca a los niños al mundo de la música MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 24 junio 2018, 12:07

El patio del colegio Santa Clara se llenó de alumnos caracterizados como roqueros, que no se quisieron perder un fin de curso musical y didáctico, que llegó de la mano del grupo vallisoletano Happening, con su concierto 'El rock suena… en tu cole'. Profesores y alumnos disfrutaron durante más de una hora de un espectáculo en el que se realizó un recorrido por la historia de uno de los géneros musicales más longevos, en el que no faltaron algunas nociones musicales, canciones y anécdotas. El objetivo de este programa es acercar a los niños al mundo de la música a través de un género moderno y cercano como el rock para, desde ahí, tratar de despertarles el gusto, la sensibilidad y la necesidad de estar en contacto con el mundo musical, e incluso, el interés por crearla. Asimismo, la iniciativa apuesta por utilizar la música rock para fomentar actitudes y valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la obediencia, la perseverancia y la concentración.

En directo se repasaron intérpretes que forman parte de la historia del rock como Elvis Presley, Paul McCartney o Angus Young. Los alumnos bailaron e incluso corearon canciones como 'La Bamba', 'Twist and Shout', 'Satisfaction', 'We Will Rock You' o 'Highway to Hell'.

Además, durante el espectáculo también se trabajaron conceptos como los instrumentos musicales de un grupo de rock y sus familias de pertenencia (guitarra eléctrica, bajo eléctrico o batería), los estilos musicales (blues, rock and roll, pop, punk, rock, heavy), la historia del rock, las cualidades del sonido, el ritmo, la melodía o las figuras musicales, en un fin de curso de lo más divertido y movido, pues tanto profesores como alumnos no pararon de bailar.

Para finalizar, los pequeños recuperaron fuerzas gracias a un almuerzo ofrecido por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y todos se fotografiaron en un 'photocoll' elaborado especialmente para la ocasión.