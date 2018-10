El Colegio de Médicos luchará contra los «engaños» de la homeopatía

«Es difícil de entender que los sanitarios no se vacunen»

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia comenta que los galenos «nos lo tenemos que hacer mirar» cuando intenta buscar una razón que justifique la baja cobertura de la vacunación contra la gripe entre los propios profesionales sanitarios, con campañas en las que no llega a vacunarse al 30% de la plantilla. Enrique Guilabert ahonda que «no tiene una explicación fácil y es difícil de entender». Todo el personal sanitario debería vacunarse, no solo para protegerse, sino para no contagiar».