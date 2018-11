El colegio de Gomezserracín tendrá un profesor más, aunque a tiempo parcial Padres y alumnos en una de las concentraciones para reclamar un aumento de plantilla. / M. R. Educación ha tenido en cuenta en parte las reclamaciones de los padres MÓNICA RICO Cuéllar Jueves, 22 noviembre 2018, 12:24

Las madres y padres de los alumnos del colegio de Gomezserracín, dependiente del Centro Rural Agrupado (CRA) El Carracillo, han conseguido, en parte, que sus reclamaciones no cayeran en saco roto. El AMPA pidió la incorporación de un profesor más al centro, al tiempo que apelaba a la flexibilidad y apoyo al medio rural, pues era consciente de que no se cumplía la ratio para la concesión de un nuevo docente. En la actualidad, cuentan con tres unidades de profesorado, y los padres reclamaban una cuarta, algo que no se concede hasta los 46 niños escolarizados, cuando este curso hay 43. Sin embargo, hacían mención a un decreto de Educación en el que se establecen los números mínimos y máximos de alumnos por cada tutor en los centros rurales agrupados, y en el que se señala que en las unidades en las que se escolaricen siete o más niveles educativos «habrá flexibilidad en el establecimiento de estas unidades, en la franja de uno a cuatro».

Una flexibilidad que finalmente se ha aplicado. Así, la Dirección Provincial de Educación ha decidido ampliar el cupo con un profesor a media jornada, en coordinación con la organización del centro educativo. Así, el colegio de Gomezserracín cuenta con un profesor más, aunque ejerce la mitad de horas semanales que un docente a tiempo completo, lo que ha permitido atender la demanda generada.

Antes de esta decisión, los alumnos se distribuían en tres grupos: uno con quince de primer, segundo y tercer curso de Infantil y primero de Primaria; otra clase con 16 estudiantes de segundo, tercero y cuarto de Primaria; y una tercera con doce de quinto y sexto de primaria.

Gracias a la incorporación del nuevo docente, aunque no cuente con la jornada completa, se conseguirá crear un nuevo grupo, que unirá a primero y segundo de Primaria. Los padres han aplaudido esta medida, ya que una de sus preocupaciones es si los docentes podrían llegar a todos los alumnos teniendo hasta cuatro niveles en una de las clases.

Calidad de la enseñanza

La reclamación de los padres se centraba en que la calidad de la enseñanza «se podía ver seriamente afectada» y, en este sentido, recordaban que el consejero de Educación, Fernando Rey, había destacado en el inicio del curso la necesidad de apoyo a la educación en el medio rural. El AMPA de Gomezserracín había dirigido sus quejas y solicitudes a la Dirección Provincial de Educación, pero también a la Consejería de Educación. También se pusieron en contacto de forma personal con el inspector, para que conociera el problema de primera mano.

El caso de Gomezserracín es peculiar, pues comenzó el 10 de septiembre con 41 alumnos y tres profesores. En las primeras semanas se sumaron dos pequeños más, y a lo largo de los meses es habitual que la cifra ascienda, puesto que se trata de una localidad con una importante industria hortícola que emplea de forma intermitente a muchos trabajadores, algunos de ellos inmigrantes, por lo que es habitual que el número de niños en el colegio no permanezca estable a lo largo del curso.

Los padres de los alumnos del colegio de Gomezserracín consideran que, al vivir en un entorno rural, «con las carencias que eso conlleva», hay que «conservar y seguir mejorando lo que hasta ahora teníamos, con la finalidad de enriquecer lo máximo posible la formación de nuestros hijos, ya que sólo pedimos una respuesta ajustada y flexible a nuestras necesidades actuales».

La petición de los padres llegó a las Cortes de Castilla y León a través de la Proposición no de Ley presentada por los procuradores socialistas, Ana Agudíez y José Luis Aceves, en la que instaban a la Consejería de Educación a dotar a este centro de un maestro más de forma urgente.