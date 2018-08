El Colegio de Abogados apuesta por flexibilizar el Plan de Áreas Históricas Vista aérea de Segovia. / El Norte Las alegaciones persiguen mejorar la accesibilidad de los edificios protegidos y dotarles de habitabilidad QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 28 agosto 2018, 09:11

El Colegio de Arquitectos de Segovia ha participado en el nuevo periodo de información pública del Plan Especial de las Áreas Históricas con la presentación de 130 páginas en las que no se realizan alegaciones particulares, sino que se opta por una corrección completa del texto normativo. Así lo asegura la presidenta de los arquitectos segovianos, Susana Moreno, quien indica que las propuestas han estado centradas en las ordenanzas de nueva edificación, de protección de los edificios catalogados y de usos y espacios libres. «Lo que hemos hecho ha sido intervenir directamente sobre la ordenanza presentando propuestas alternativas con las que consideramos que se pueden conseguir mejor los objetivos», asevera.

Moreno considera que la alegación presentada al texto normativo no supone una modificación sustancial del plan, por lo que los derechos de los propietarios no se verían afectados y no sería necesaria una nueva aprobación inicial del PEAHIS con su consiguiente periodo de exposición pública, lo que retrasaría la aprobación definitiva de un plan que el gobierno municipal espera esté en vigor durante los últimos meses de 2018 o los primeros de 2019.

Las propuestas del Colegio de Arquitectos persiguen la consecución de varios objetivos, entre los que destaca «la conservación efectiva de nuestro patrimonio histórico y posibilitar el desarrollo económico y cultural de la ciudad, dentro de un favorable espacio de convivencia». También se busca favorecer la accesibilidad de los edificios protegidos y mejorar la habitabilidad de las viviendas con el objetivo de facilitar el incremento de población residente en estos barrios.

La presidenta del órgano colegiado asume que el catálogo de edificios tiene errores y que el Ayuntamiento «no tiene mucha intención de hacer grandes modificaciones» sobre el mismo. Por ello, «hemos intentado establecer algunos mecanismos de flexibilización de la normativa para evitar que esos errores lastren el futuro de determinados espacios y edificios», aunque siempre dejando la última palabra a la Comisión de Patrimonio.

Susana Moreno confía en que el Ayuntamiento, al igual que hizo con las alegaciones presentadas por el colegio en 2016, acepte buena parte de las propuestas presentadas. «Era un texto alternativo que fue aceptado en un 90%. Hemos conseguido hacer aportaciones que han conseguido que el texto actual tenga mucha más seguridad jurídica y sea mucho más limpio», afirma, señalando que el texto inicial «estaba francamente mal». Así, valora positivamente un cambio de actitud en el Ayuntamiento de Segovia, institución que asegura está apostando por sacar adelante el Plan Especial de las Áreas Históricas. «Se ha contratado gente cualificada, se ven las alegaciones de forma seria y las respuestas denotan un interés real por sacar adelante el plan y por que tenga seguridad jurídica», afirma Moreno, que recuerda que la aprobación definitiva del PEAHIS necesita de una modificación del Documento de Adaptación (DALS) del Plan General.

Por último, la presidenta del Colegio de Arquitectos ofreció su ayuda al Ayuntamiento para agilizar los últimos pasos del PEAHIS. «Estaríamos encantados, porque es haciendo una buena gestión pública donde se ganan tiempos», resalta Moreno, concluyendo que «nunca hipotecaría un buen plan por no hacer una publicación de un mes más».