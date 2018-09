Hay Festival Coixet asegura que «el ambiente se ha tornado irrespirable» en Cataluña Isabel Coixet, durante la charla con el periodista Raphael Minder en Hay Festival. / Óscar Costa La cineasta declara que «en la solapa uno puede llevar lo que le dé la gana» y afirma que «el debate de los lazos amarillos es una tontería» SAMUEL REGUEIRA Segovia Domingo, 23 septiembre 2018, 21:56

Siguiendo la línea habitual que el Hay Festival de Segovia ha dibujado a lo largo de estos días en torno a la convivencia, uno de los actos más notables de su última jornada, que propició un lleno absoluto en el Aula Magna del Campus Santa Cruz la Real este domingo, fue el protagonizado por la cineasta Isabel Coixet y el periodista corresponsal del New York Times Raphael Minder. Ambos dirigieron su mirada al problema de Cataluña, pero también al gremio cinematográfico cuyos cimientos se han visto sacudidos ante las denuncias de abusos sexuales a mujeres dentro de la industria, visibilizados por el movimiento #MeToo.

«¿Qué ha pasado para que algunas personas hayan sido apartadas o despreciadas desde las instituciones que antes le daban las gracias?», planteó el corresponsal. «Son cosas ruines y mezquinas que pasan cada día, y que algunas personas sufren más que otras», respondió la cineasta, mencionando los casos de Rosa María Sardá o Luis Pascual.

A raíz de la batalla de los símbolos, Coixet dijo que «en la solapa cada uno puede llevar lo que le dé la gana», pero que, aunque «en los espacios públicos no deberían estar», todo este debate es «una tontería». Quiere creer la realizadora que, pese a la polarización de la sociedad catalana, aún hay espacio para mensajes desde el centro, «pero lo cierto es que el ambiente se ha tornado irrespirable», y que el resultado es una perversión donde se han confundido toda una diversidad de luchas y reivindicaciones, entremezclando tanto los gritos del #MeToo como las imposiciones de los independentistas .

Preguntada por la lucha por el relato, considera que «hace dos años lo tenían los independentistas», si bien hoy ni está segura ni le importa mucho: «Me preocupa más que gente inteligente vea humanas las palabras de Quim Torra».

Minder, periodista suizo afincado en España y autor del libro 'The struggle for Catalonia' (La lucha por Cataluña), inquirió además a Coixet sobre la memoria histórica: «Quizá deberíamos acudir más a las fuentes reales para encontrar los verdaderos datos», juzgó la directora. El corresponsal insistió sobre los problemas que España tiene con la justicia, una relación amor-odio que se ejemplifica en figuras como en la de Baltasar Garzón: «Aquí la mujer de los ojos vendados no existe», sentenció Coixet.

Cambios superficiales

Con variadas pinceladas de humor, la cineasta también se permitió chascarrillos sobre la situación de los diferentes políticos cuestionados en sus trayectorias académicas («No tengo máster ni doctorado, lo confieso desde ya»), e incluso sentenció, sobre el Valle de los Caídos, que no le daba «ninguna importancia a los monumentos, a las grandes cruces en los países laicos ni a las momias».

Coixet se muestra cauta con respecto al alcance de #MeToo: «Creo que los cambios conseguidos hasta ahora son superficiales». Para la autora de 'La librería' y 'Mi vida sin mí', el problema de su generación es que las mujeres pensaron que «la manera de acceder al trabajo era formar parte del club de los chicos».

«Yo no quería que me integraran en una especie de 'ghetto' de lo femenino», señaló, poco antes de recordar cómo un productor trató de echarla de una película por su sexo, y no por razones de su trabajo: «Había entonces una misoginia que aún está». Coixet también se refirió a su fallida propuesta de hacer que las actrices fueran a los Goya en pijama: «Fue una lástima que no se sumaran, creo que hubiésemos conseguido viralizarlo», así como su protesta frente a las excusas de la Mostra de Venecia que sostuvo «no haber encontrado» películas dirigidas por mujeres que mereciesen formar parte de la Sección Oficial:

«Eso es 'bullshit' (una mierda). Si dicen que no les han gustado; de acuerdo, pero que no traten de convencernos de que no las han encontrado y que no existen, porque eso es 'bullshit'», concluyó.