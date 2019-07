«Le he cogido el gusto a este mundillo, repetiría la experiencia una y mil veces» Christian Martín, con la banda de Míster Segovia. / El Norte Christian Martín se muestra orgulloso de su participación en Míster Internacional España MARÍA SOPENA Segovia Jueves, 11 julio 2019, 19:56

No pudo hacerse con el título de nuevo guapo oficial del país, que fue para Yeray Hidalgo, representante de Las Palmas, pero Christian Martín, candidato por Segovia a Míster Internacional España, asegura que «repetiría esta experiencia una y mil veces más; he disfrutado muchísimo, aunque también ha sido duro». Este joven segoviano de 23 años ha tenido que compaginar su candidatura en el concurso con la Gimnástica Segoviana, donde juega de portero, y el estudio para las oposiciones de inspección de Trabajo y Seguridad Social. «El estudio me ocupa prácticamente todo mi tiempo, en el fútbol entrenamos todos los días entre una hora y media y dos horas y los fines de semana tenemos que ir a jugar los partidos por toda Castilla y León». Pero echando la vista atrás reconoce que esta experiencia es irrepetible y que «con esfuerzo y ganas se puede llegar a todo».

Aunque estos han sido sus primeros pasos en el mundo de los concursos de belleza, Christian asegura no haber sentido nervios a la hora de tener que desfilar. «Me he tomado la preparación con mucha tranquilidad y a la hora de desfilar me sentía bastante a gusto y confiado, creo que lo he hecho muy bien y así me lo hicieron sentir las personas de la organización».

La semana del concurso, que se celebró en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, fue intensa en entrenamientos, pero eso no preocupó al guardameta de la Gimnástica Segoviana, acostumbrado a entrenar a diario. «No hay que olvidar que es un concurso de belleza y que el físico es muy importante». Durante todo el año ha estado yendo al gimnasio para llegar al certamen lo mejor preparado posible. Entre las pruebas físicas que los participantes tuvieron que superar –el que consiguió la mejor puntuación de las distintas disciplinas logró su plaza directa como semifinalista– había de salto de longitud, lanzamiento de peso, 100 metros lisos y natación. «La verdad es que se me dio bastante bien, en la de levantamiento de peso fui el ganador de mi grupo, en la de correr quedé el quince o así y en la de nadar un poco peor, pero también competí bastante bien».

Detalles muy cuidados

Esta experiencia ha sido algo completamente nuevo para él y le ha sorprendido el cuidado de los detalles. «La gente de la organización ha estado muy atenta con nosotros». Christian Martín comenta que en el certamen se ha encontrado con gente encantadora y que se lleva muchas buenas amistades. «La buena relación con los compañeros ha hecho que la semana no fuese tan dura». Sobre el canario Yeray Hidalgo, ganador del título, afirma que «era uno de los favoritos porque era un chico alto, guapo, fuerte, al que le iba bien en las pruebas físicas y que ya tenía experiencia en este mundo».

Christian no se arrepiente de su participación el certamen, en el que asegura que había «mucho nivel» y en el que se sintió cómodo en todas las pruebas, incluso en el desfile en traje de baño, algo que empieza a eliminarse en algunos concursos de belleza femeninos, por ejemplo el de Miss América. Además, se siente muy orgulloso de cómo ha representado a su ciudad.

Respecto a que Segovia sea la única provincia española que no ha conseguido candidata para el certamen femenino de belleza, Christian tiene claro cual es el problema. «En Segovia no se hacen certámenes locales, no hay agencias de modelaje al ser una ciudad pequeña, con lo cual es más difícil contactar con las chicas, no creo que el motivo sea que la gente no quiere concursar».

Después de su participación en el certamen, asegura haberle cogido el gusto «a este mundillo». «Me gusta la fotografía, me gusta vestir bien, me gusta cuidarme y he conocido un mundo en el que me estoy desenvolviendo bastante bien y en el que me encantaría continuar».