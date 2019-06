«Si es así, tendremos que coger a esos padres y decirles que no lo vamos a consentir», se defiende el CD Claret Niños jugando al fútbol. / Fotolia El coordinador del equipo colegial, Juan Carlos Lázaro, asegura que el entrenador no escuchó los insultos racistas contra algunos jugadores del CD Cantalejo benjamín FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 2 junio 2019, 14:18

Partido de semifinales de la Copa Delegación en categoría benjamín provincial entre los equipos del CD Cantalejo y el CD Claret. El partido termina con el resultado de 0-4 a favor del Claret. Un partido limpio (sin tarjetas) sin más y dentro de los cauces normales, sin nigún acto violento... sino fuera porque al final el colegiado incorporó un anexo al acta arbitral en el que manifiesta que tuvo que parar el encuentro debido, seún hace constar, a que los aficionados del CD Claret se dirigieron a algunos jugadores del Cantalejo en descalificaciones racistas, con términos como «puto negro» o «puto gordo».

Por desgracia, este tipo de situaciones son frecuentes en el mundo del fútbol; en todas sus escalas, pero no por eso dejan de ser deleznables y denunciables. «El partido en sí no tuvo nada de nada, pero como suele pasar en otros partidos, a algún padre se le va la olla y dicen cuatro tonterías. Mi entrenador me dice que en ningún momento oyó estas palabras, que puede ser y son injustificables a todas luces. Nosotros perseguimos precisamente este tipo de comportamientos», comentó Juan Carlos Lázaro, coordinador del CD Claret.

«No se trata de justificar nada, repito, pero creo que este tipo de situaciones merece diálogo. Tenemos dicho a nuestros entrenadores que si detectan cualquier tipo de comportamiento que se salga de estos cauces que nos lo digan y tomaremos las medidas que tengamos que tomar, que lo hemos hecho, no es la primera vez, aunque a veces no podemos controlar a esos padres. Nosotros potenciamos precisamente todo lo contrario y lo que tratamos es educar a través del deporte. No consentimos este tipo de comportamientos; no lo queremos en un campo», dijo.

Como es lógico, el CD Claret está tratando de esclarecer los acontecimientos. «El entrenador nos dice que en ningún momento ha escuchado estas palabras. Y si es así tendremos que coger a esos padres y decirles que no lo vamos a consentir y que si van a seguir en esa línea está claro que en Claret no pueden estar, que se busquen otro equipo. Tomaremos medidas, pediremos diculpas...»

Los presidentes de ambos clubes también han estado en contacto en las últimas horas para analizar la situación. Este próximo fin de semana ambos equipos jugarán el partido de vuelta. Un buen detalle sería que ambos equipos saltaran al campo cogidos de la mano o con alguna otra medida.