«Las cofradías tratamos de mejorar lo que tenemos a base de esfuerzo» Miguel Ángel Clemente, presidente de la cofradía. / Antonio De Torre Las actividades del Fin de Semana Cofrade en San Millán comienzan hoy con una conferencia en la Casa de Piedra ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 25 enero 2019, 13:13

La quinta edición del Fin de Semana Cofrade en San Millán ofrece durante este fin de semana varias actividades de hermandad. Así encaran los meses previos a la Semana Santa, el periodo más esperado por la Cofradía de Nuestra Señora la Soledad al Pie de la Cruz y del Santo Cristo en su última Palabra, como asegura su presidente, Miguel Ángel Clemente.

–¿En qué consiste la conferencia que inaugura el Fin de Semana Cofrade?

–Se va a tratar la formación cofrade. Nos recomendaron que la ofreciera Chema Arribas, pedagogo y profesor de la Universidad de Valladolid, y contactamos con él.

–El sábado organizan actividades infantiles, ¿qué importancia tienen los niños en la cofradía?

–La gente joven, como en todas las facetas, es el futuro y tenemos que cuidarlo. Tenemos una actividad infantil y juvenil, que es una yincana para tenerlos entretenidos de manera didáctica.

–¿Por qué han decidido nombrarcofrades de honor a Antonio Horcajo y Fernando Martín?

–Los dos han estado siempre muy comprometidos con la cofradía. Antonio Horcajo es la persona que más sabe sobre Aniceto Marinas, el escultor que regaló las imágenes a la parroquia. Ha publicado recientemente el libro sobre su vida y obra. Creemos que es un importante patrimonio para la ciudad y la cofradía y consideramos, por tanto, que Antonio es merecedor de tener el título.Respecto a Fernando Martín, es un vecino de San Millán, nacido y criado aquí, y muy comprometido con la cofradía; siempre está dispuesto a ayudar. Es una persona altruista y generosa.

–¿Cual es la situación actual de la cofradía?

–En la actualidad estamos en los 500 cofrades, quizá algunos menos por los fallecimientos. La cofradía se reúne el primer sábado de cada mes.Vamos a la misa y cantamos a la Virgen. Ahora celebramos el Fin de Semana Cofrade para sacar del tiempo de Cuaresma algunas actividades, porque si no se acumulan. También trabajamos en la Semana Santa, que es la fecha más significativa.

–¿Cuándo empiezan a preparar la Semana Santa de este año?

–Desde el pasado mes de octubre. Ya tenemos cosas hilvanadas y van surgiendo otras. El programa lo tenemos ya en la prueba de imprenta. Las cosas están en marcha. Aunque este año la Semana Santa sea un poco más tarde, hay que hacerlas con tiempo.

–¿Qué novedades tienen previstas para este año?

–Hemos restaurado un par de sillares que tenemos antiguos y un par de varas que estaban deterioradas para procesionar. Vamos a renovar unos juegos de sabanillas para los altares y vamos a aumentar un poco las balconeras que hicimos hace dos años, pues se han quedado cortas y la gente nos lo demanda. También intentaremos alargar un poco el recorrido y dar un ambiente más semanasantero a Segovia con nuestra aportación.

–¿Cómo ha afectado a la Semana Santa de Segovia la declaración de interés turístico nacional?

–Todas la cofradías estamos tratando de mejorar, ampliar y conseguir todo lo que se tiene a base de trabajo y esfuerzo. La declaración en sí no creo que haya supuesto ningún cambio importante en nuestra forma de ver la Semana Santa. Es un espaldarazo a la labor que se ha hecho y si esto supone que hay alguna subvención que incremente un poco la aportación económica a la Junta de Cofradías, pues es importante. Todos hemos apoyado la declaración y la línea que lleva Segovia con la Semana Santa es la correcta.

–¿Los jóvenes toman el relevo?

–Tienen que ir surgiendo relevos. La gente joven participa de capuchón o en la banda de cornetas y tambores, que es el enganche de todas las cofradías. A partir de ahí, si les entra el gusanillo, van acoplándose a otras actividades.

–¿Existe una unión entre las diferentes cofradías de Segovia?

–Pertenecemos a la Junta de Cofradías, que es la que aglutina a las diez hermandades. Ahí estamos todas integradas.De vez en cuando hay reuniones y ahí se lleva el día a día.

–¿Qué postura adopta la cofradía ante la polémica de la estatua del diablo Segodeus?

–Yo lo que puedo dar es mi opinión personal, porque dentro de la cofradía cada uno puede tener sus interpretaciones. Para mí, a una persona que tiene fe, que tiene sus valores, es cristiana y practicante, no creo que le vaya a afectar en su forma de pensar que esté ese diablo. Cada uno es libre y puede pensar lo que quiera, pero creo que a las personas que tenemos esa fe y valores no nos va a afectar a nuestros sentimientos religiosos, no debería ofender a nadie.