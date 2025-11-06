La cofradía de Segovia que saldrá en procesión por primera vez fuera de la Semana Santa El sábado, la Cofradía de La Piedad sacará en procesión la imagen del Cautivo, que saldrá de la Catedral

Miguel Ángel Herranz, presidente de la Cofradía de La Piedad de San José, ante la imagen del Cautivo.

César Blanco Elipe Segovia Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

San José está expectante e ilusionado con la iniciativa que encabeza la Cofradía de La Piedad, con sede arraigada en el barrio obrero de la capital segoviana. Llevan meses de preparativos para rendir honores a la imagen del Nuestro Padre Jesús Cautivo en su décimo aniversario, una talla que atesora una enorme carga de fervoroso simbolismo para los parroquianos. Esos diez años, una efemérides redonda, bien merecían una celebración extraordinaria. Con humildad pero con pasión se pusieron manos a la obra para compartir esa devoción con el resto de la ciudad de Segovia. El fruto de las ideas sembradas se verá, si la meteorología tiene a bien bendecirlo, el próximo sábado día 8. Se trata de la salida de la imagen en procesión fuera del ciclo religioso de la Semana Santa. «Va a ser la primera vez» que se haga, subraya Miguel Ángel Herranz, presidente de la cofradía.

La imagen del Cautivo lucirá para la ocasión «una túnica nueva de color crema tirando a blanco y un mantolín morado». Todo a estrenar para conmemorar los diez años de la incorporación de la talla al imaginario escultórico de La Piedad.

Los actos de homenaje comenzarán con una eucaristía oficiada por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, en la Catedral. La salida desde el templo de la Plaza Mayor está prevista a las 17:30 horas. Y a partir de ahí, los costaleros portarán la imagen en un amplio recorrido por la capital segoviana enfilando el itinerario de vuelta a la parroquia.

Levantadas en el recorrido

Miguel Ángel Herranz detalla que el cortejo va a hacer paradas en diferentes puntos próximos a las sedes del resto de cofradías de Semana Santa, que van a estar representadas en el acto de homenaje a Nuestro Padre Jesús Cautivo y que desfilarán con sus estandartes arropando la imagen. En cada escala del camino, las hermandades ofrecerán una levantada en su honor. Además, dos bandas, la de La Piedad de San José y la de Félix Martín, de San Lorenzo, pondrán la solemnidad musical en esta procesión extraordinaria.

El presidente contagia las ganas con las que se ha afanado para que este cumpleaños tan especial sea compartido con todos los segovianos. El Cautivo, que es sacada en procesión el Miércoles Santo por las calles del barrio, es la única imagen que tiene en propiedad la cofradía de San José. «Es una seña de identidad» del barrio y de la entidad, apostilla.

Su propósito era acercar la Pasión a los vecinos, gente mayor y enferma, que no pueden desplazarse a los recorridos por la ciudad. Los otros conjuntos escultóricos son del Obispado de Segovia. Hace dos años, la imagen lució un renovado trono.

Reporta un error