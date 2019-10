Cocoroto, el pequeño gran pollito Jorge Aranda muestra el cuento, el primero que publica. / M-R. El valleladense Jorge Aranda presenta su primer cuento infantil con una historia sencilla pero cargada de tolerancia y valores MÓNICA RICO Vallelado Domingo, 20 octubre 2019, 13:35

Cocoroto es un pollito muy pequeño que sufre las burlas de todos sus compañeros por su tamaño. Pero él es muy inteligente y, con sus ideas y su imaginación, consigue hacer ver a sus compañeros que ser el más alto o el más fuerte, en muchos casos, no sirve de nada. Es una historia de tolerancia y valores contada para los niños por Jorge Aranda, un valleladense informático amante de la lectura y la escritura.

El cuento, explica el autor, es muy sencillo, y está creado con la idea de que los padres lo cuenten y según lo vayan narrando se pueda enlazar con situaciones que se ven en la vida real, «va dejando puertas abiertas», asegura Aranda. De hecho, algunos padres se han puesto en contacto con el autor y le han comunicado que el cuento les está sirviendo, puesto que sus hijos sufrían burlas por distintas cuestiones, pero también se da la situación contraria, de aquellos padres que sus hijos hacían esas burlas porque se creían más fuertes o se veían más grandes. En ambos casos, leer el cuento les ha ayudado.

El autor se muestra sorprendido por el éxito que ha tenido y que lo estén utilizando en colegios y guarderías «porque les gusta la manera en que se trata el tema, y que deja las puertas abiertas a tratar cuestiones conflictivas en el día a día». Los niños, a través del cuento, comprenden el mensaje que se les lanza, que se resume en una frase del cuento que el autor utiliza mucho: «El tamaño no se elige, al igual que no se elige el color del pelo, el color de la piel, el tamaño de tus orejas o si tienes que llevar las gafas puestas». Y aunque se cierne a lo físico, puede abrirse a muchas otras cuestiones, asegura Aranda, que detalla que 'Cocoroto' está pensado para que lo cuenten los padres a los niños pequeños, pero que también está calando en primeros lectores, porque el cuento tiene letras grandes, una historia sencilla y unas divertidas ilustraciones.

En la historia nada es casual, como tampoco lo es el final, «muy sencillo», asegura el autor. Al leerlo, un adulto sabe lo que va a pasar, «y está creado así a propósito», afirma, asegurando que cuando él cuenta cuentos a sus hijos y sobrinos se ha dado cuenta de que con un final increíble, lo que les queda a los niños es el poso final y no con la historia, por eso «es un cuento sencillo pero que deja muchas puertas abiertas para el que lo cuenta». Por ello está recomendado a partir de los dos años.

Jorge Aranda cuenta muchísimas historias, principalmente a sus hijos y sus sobrinos. Y cuando ellos tienen necesidad de escuchar historias, quieren ir más allá de los cuentos tradicionales que ya conocen y han escuchado y visto decenas de veces. Por eso le piden historias de piratas, de dragones o de caballeros «e intento canalizar lo que quiero decir a través de los cuentos», algo que también le ha funcionado como herramienta educativa y pedagógica. Así, en lugar del clásico: ve a dormir, que mañana tienes colegio y vas a estar muy cansado «que no me ha funcionado nunca», Jorge Aranda se inventó la historia de un dinosaurio que se levanta de mal humor y nadie quiere jugar con él, porque ha dormido poco, «y el día que duerme más se da cuenta de que todo mejora. Entonces le digo: me parece que te va a pasar como a Tino, el dinosaurio, y se va a dormir». Asegura que los cuentos funcionan muy bien a la hora de transmitir los mensajes. Y así nacieron sus cuentos, muchos de ellos escritos, aunque algunos otros desaparecen en el momento en el que los cuenta. Otros los repite continuamente, suelen ser aquellos que más le piden los pequeños o los que cree que el mensaje ha gustado más. Esos se quedan con Jorge y los lleva a papel. Y así también fue como nació Cocoroto, parte de cuya historia se vio alentada por una jaula que existe en una zona de Vallelado. Hasta allí paseaba con sus hijos y sus sobrinos y les mencionaba que esa era la jaula del pequeño pollito.

Capricho personal

Tras enviar la historia a algunas editoriales, muchas se interesaron, pero las condiciones para un autor novel, con un libro infantil y que en principio no tenía ilustraciones, no eran muy aceptables, las propuestas «para mí no merecían la pena, porque yo, al final, lo quería como un regalo para mis hijos, y el hecho de que tienes que asumir prácticamente los costes para luego repartir beneficios y no mostrar ningún entusiasmo en divulgar la historia no me convencía».

«Como era un capricho personal», explica Aranda, él mismo se puso en contacto con Juanjo Jiménez, un ilustrador al que conocía por sus trabajos en algunos cuentos. Le pidió que le enviara la historia, le gustó y los dos se lanzaron a la aventura de editar Cocoroto, tras realizar unas ilustraciones «que para mí son perfectas para el cuento».

Decidieron autoeditar con Amazon, donde «empezó a funcionar bastante bien», lo que se multiplica con el boca a boca, por lo que en las zonas de Cuéllar e Iscar también se empezó a vender en librerías. A través de amigos y conocidos ha llegado a Valladolid, donde se está trabajando en centros escolares, y próximamente acudirá a la biblioteca de Olmedo a presentarlo. «Creo que se lo han llevado ya a toda España, pero lo que me está llegando es el mensaje de que está siendo útil».

Después de Cocoroto «seguro que hay otro cuento», afirma Aranda, aunque espera que sean muchos más. Su segunda historia ya se ha puesto en marcha, de la cabeza ha pasado al papel y dentro de poco estará en las manos del ilustrador, aunque no será una realidad hasta el año que viene.