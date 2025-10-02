El Cochinillo no pone límites a su sueño americano

Luis Javier González Segovia Jueves, 2 de octubre 2025, 21:05 Comenta Compartir

El Cochinillo Segoviano afronta su cuarta temporada en Primera División femenina: un equipo en constante cambio para una liga en constante cambio. Tras conocer los extremos –desde perder todos los partidos a jugar una prefase de ascenso al año siguiente–, el proyecto sostiene sus aspiraciones para asomarse a Liga Femenina 2 con cuatro fichajes que apuntan a esta dirección, especialmente la llegada de la pívot estadounidense Sasha Williams.

La incógnita es cuánto han mejorado ellas y cuánto han mejorado los demás, una lista nutrida de aspirantes a los cuatro primeros puestos, desde recién descendidos a equipos asentados en las primeras plazas en los últimos años. La respuesta, a partir del sábado 4 de este mes de octubre, con su debut en el Emperador Teodosio de Segovia ante el Némesis de Santander.

Diego González sigue al frente del equipo que cogió en marzo tras encallar la pasada temporada, de más a menos para un grupo que se descolgó de la lucha por el top-4, la prefase de ascenso. Si el curso pasado se renovaron dos terceras partes de la plantilla, esta vez la apuesta es por la continuidad, con apenas tres bajas y cuatro altas, con roles protagonistas en sus equipos. «Con lo que ya teníamos el año pasado, tenemos un equipo con aspiraciones. El proyecto de club va enfocado a poder jugar en categoría superior», subraya su gerente, Mauro Martín.

Lorena García, una fija en selecciones inferiores de Castilla y León formada en la cantera del Perfumerías Avenida, llega a Segovia como máxima anotadora y asistente de Ponce de Valladolid, uno de los descendidos desde Liga Femenina 2. No solo ofrece liderazgo, sino versatilidad, pues puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del perímetro. María Sanroma, toledana, es una de las promesas del baloncesto manchego, jugando desde júnior en categoría superior, el curso pasado en Picken Claret, un equipo valenciano de zona alta, como base-escolta de rotación. Martín define a Carmen de Santiago, base-escolta gallega, como una de las mejores jugadoras de la Liga antes de parar un año por una lesión rodilla.

Y el refuerzo interior es Sasha Williams. «Hay mucho 'hype' con ella, a ver qué tal se desenvuelve. Tiene muchas ganas de demostrar en España». Formada en Nueva Jersey, está en el salón de la fama de la Universidad de Stockton, con quien batió récords de tapones y se consolidó como una de las mejores defensoras de su generación. Ha intentado jugar en otras ocasiones en España, un país que conoce, aunque no pudo concretar los trámites durante la pandemia. Una envergadura imponente de 1,86 metros para dominar la pintura.

Las referencias que Martín ha recabado de sus anteriores intentonas terminaron de convencer al club de su fichaje. A sus 29 años, viene como jugadora profesional y ayudará a la cantera como entrenadora. «Debería ser una de las jugadoras más destacadas de la liga. Nos va a aportar lo que nos falta, rebote, tapón, defensa interior…» La directiva está cursando los trámites con la Subdelegación del Gobierno para que pueda jugar lo antes posible.

Las bajas del año pasado son Marta Rivera e Inés Álvarez –jugarán en Madrid– y Amelia de la Cal, que ha dejado el baloncesto por estudios. Sigue Elisa Martínez, la segoviana que jugó en Liga 2, ya recuperada de sus lesiones de rodilla. También las otras dos locales, Blanca y Gabriela, aunque esta última, operada de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en febrero no volverá previsiblemente hasta diciembre o enero. El club cuenta con un presupuesto entre los 90.000 y los 100.000. «Digno de categoría superior, ahora hay que pelearlo», subraya Martín.

Una mejora en sintonía con la competición. «Otros equipos ven que los demás venimos apretando y se han puesto las pilas». La categoría está dividida en dos grupos, por un lado, gallegos y asturianos y por otro, castellanos y cántabros. Este último es para Mauro el más difícil. «Tiene una diferencia de nivel abismal con el otro». Lo explica porque los equipos gallegos se han visto mermados por los fichajes de un nuevo equipo de categoría superior. Y porque el suyo recibe este año a dos equipos leoneses que fueron primero y quinto el curso pasado, que, además, se han reforzado.

El San Isidro, un fijo en lo alto de la tabla estos años, «se rumorea que ha fichado jugadoras extranjeras». Se suma a otro de Valladolid, el Ponce, descendido, «no deja de ser una de las mejores canteras de España, seguro que da guerra». Eloy Villanueva, ganador de la liga regular el año pasado, suma a otra estadounidense. Y lo que puedan hacer otros de zona media como Aresla o Villamuriel. Son 14 equipos que se medirán a ida y vuelta durante 26 jornadas. Los cuatro primeros de cada grupo jugarán la prefase de ascenso mediante dos finales a cuatro para discutir los dos puestos en la fase nacional de ascenso a Liga Femenina 2. «Somos nueve equipos los que queremos estar ahí. Hay que luchar por estar ahí, pero va a estar muy difícil».

Uno de los factores clave será el desempeño a domicilio, una cuenta pendiente del curso pasado. «Es una liga en la que jugar fuera es muy difícil. Tendremos que intentar salvar todos los que podamos y hacernos fuertes en casa». A su favor tiene el ambiente consolidado a través de sus últimas temporadas en las gradas, con una buena entrada que suele rozar el lleno. Poco tiene que ver ya este equipo con el debutante que perdió sus primeros 30 partidos y que, aun así, no se desmembró y dio la vuelta a la tortilla. Los próximos meses marcarán si está listo para el siguiente paso y consolidarse como favorito en un grupo lleno de ellos.

