El camión involucrado en el accidente, a la izquierda, junto a los servicios de emergencia.

El camión involucrado en el accidente, a la izquierda, junto a los servicios de emergencia. Antonio de Torre

Accidente mortal

El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén

Según las primeras investigaciones, los ocupantes del turismo no tuvieron tiempo de señalizar su presencia antes de ser alcanzados

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:12

La Guardia Civil de Segovia investiga las causas que han provocado el trágico accidente ocurrido esta tarde en la autovía A-601, en el que ... dos personas han perdido la vida. Los hechos, ocurridos pocos minutos después de las 15:00 horas, se produjeron cuando un camión cisterna chocó contra un coche en el que viajaban cuatro personas y que se incendió tras la colisión. Ambos vehículos circulaban en sentido Segovia capital, en el tramo de la autovía situado entre los municipios de Roda de Eresma, Valseca y Encinillas.

