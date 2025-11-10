El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén

La Guardia Civil de Segovia investiga las causas que han provocado el trágico accidente ocurrido esta tarde en la autovía A-601, en el que ... dos personas han perdido la vida. Los hechos, ocurridos pocos minutos después de las 15:00 horas, se produjeron cuando un camión cisterna chocó contra un coche en el que viajaban cuatro personas y que se incendió tras la colisión. Ambos vehículos circulaban en sentido Segovia capital, en el tramo de la autovía situado entre los municipios de Roda de Eresma, Valseca y Encinillas.

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil, tras tomar declaración a testigos y analizar el tipo de impacto tanto en el coche como en el camión, apuntan a que fue el vehículo pesado el que embistió al turismo. La cabina del camión presentaba daños en su parte derecha, mientras que el coche, que acabó completamente calcinado, sufrió los mayores desperfectos en su parte izquierda. De hecho, las dos personas que perdieron la vida prácticamente en el acto viajaban en ese lado del vehículo.

La colisión, según las primeras investigaciones, se produjo cuando el turismo se encontraba detenido en el arcén de la carretera por causas que todavía no se han podido determinar. Segundos después, sin que los ocupantes del coche pudieran señalizar su presencia en la vía, fueron alcanzados por el camión.

Tras el choque, los servicios de emergencia se desplazaron al lugar, donde tan solo pudieron confirmar la muerte de dos de los ocupantes del turismo. Los otros dos, tras ser atendidos en el lugar, fueron trasladados en estado grave al Hospital Río Hortega de Valladolid y al Hospital General de Segovia. El conductor del camión, que no sufrió heridas de consideración en el accidente, tuvo que ser atendido por el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE).