Club Victoria y cómo vender dos gimnasios en siete días: «No sé si me ha tocado la lotería»
Segovia ·Juan Carlos García vendió sus dos centros, con 24 y 30 años de trayectoria: «Estoy un poco en 'shock'»
Segovia
Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:29
Hay gimnasios de Segovia que llevan años esperando una oferta de traspaso, pero Juan Carlos García, sin ofertarse, acabó vendiendo dos en una semana. Así ... es como los centros deportivos Victoria I y Victoria II –en las calles Romero y Dámaso Alonso, respectivamente– han cambiado de manos y de denominación, pero no de tipo de comercio, pues la actividad física garantiza rentabilidad como pocos sectores. «Estoy un poco en 'shock', es muy difícil encontrar a dos empresarios con dinero que puedan hacerse cargo de un traspaso. No sé si me ha tocado la lotería, pero sí una situación absolutamente inusual», admite. Uno tiene treinta años de trayectoria y otro, veinticuatro. «No me he acostumbrado, aún pienso que siguen siendo míos».
García estaba en una época de cierto agobio personal por la enfermedad de su madre y cuando recibió la primera oferta, la aceptó. A la semana, llegó otra llamada. «Me he enterado de que vendes el gimnasio. ¿No venderás el otro?» Sorprendido, replicó: «Hazme una oferta». También la aceptó. Dos compradores distintos, ambos con centros deportivos en marcha; uno de ellos en Segovia. «Eso es muy bueno porque valoran más lo que están comprando. Van a continuar como gimnasios. Los tenía muy bien, con maquinaria nueva y una buena cartera de clientes, que es lo que al final interesa cuando compras un negocio».
Juan Carlos García
Empresario
Entre 400 y 500 socios en Nueva Segovia y otros 300 en el otro, la mitad de ellos universitarios. Con una superficie de 350 y 850 metros cuadrados, respectivamente. Las ofertas llegaron en agosto y la transacción se ha completado en noviembre.
Al vender toda la sociedad, los nuevos dueños podrían usar el nombre comercial, pero no lo harán. García subraya la complejidad de tasar el traspaso y que, a grandes rasgos, «normalmente, la gente pide dos años de ingresos anuales; yo lo hice un poco a ojo, no fui a ningún asesor. Fue una decisión rápida, más emocional que racional. Y me ha salido más o menos bien, estoy contento».
Pero ahí no acaba su trayectoria. «Tenía el pensamiento de retirarme, pero al final lo que he hecho es abrir uno más grande». Continuará con sus entrenamientos de kick-boxing –tiene como pupilos a medallistas europeos como Sergio de Diego y Marta González– y otras artes marciales en una nave de 1.300 metros cuadrados en la calle Atalaya.
Pese a ello, subraya que la cartera de clientes, con la excepción de los deportistas de competición, no se va con él. «La mayoría son de la zona, vecinos, gente que va andando. Hay gente que se viene conmigo, pero no creo que sea un porcentaje para que el resto de gimnasios no funcione».
