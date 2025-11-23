El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos García, ante uno de los gimnasios. Óscar Costa
Juan Carlos García | Empresario segoviano

Club Victoria y cómo vender dos gimnasios en siete días: «No sé si me ha tocado la lotería»

Segovia ·

Juan Carlos García vendió sus dos centros, con 24 y 30 años de trayectoria: «Estoy un poco en 'shock'»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

Hay gimnasios de Segovia que llevan años esperando una oferta de traspaso, pero Juan Carlos García, sin ofertarse, acabó vendiendo dos en una semana. Así ... es como los centros deportivos Victoria I y Victoria II –en las calles Romero y Dámaso Alonso, respectivamente– han cambiado de manos y de denominación, pero no de tipo de comercio, pues la actividad física garantiza rentabilidad como pocos sectores. «Estoy un poco en 'shock', es muy difícil encontrar a dos empresarios con dinero que puedan hacerse cargo de un traspaso. No sé si me ha tocado la lotería, pero sí una situación absolutamente inusual», admite. Uno tiene treinta años de trayectoria y otro, veinticuatro. «No me he acostumbrado, aún pienso que siguen siendo míos».

