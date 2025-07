El Claret saca de su plan de tablets individuales a quinto por «prudencia»

El movimiento de colectivos educativos y de comunidades autónomas que han legislado acotando según las edades el uso de dispositivos digitales en los colegios ha ... llevado a la red española de colegios claretianos a ralentizar su plan de digitalización y excluir de él en el próximo curso a los alumnos de quinto de Primaria. Sí seguirán en sexto. «Hemos ajustado», resume el director del Claret, Juan José Raya. «Esto ha generado opiniones diversas y hemos hecho no solo una reflexión, sino un ejercicio de prudencia». Un matiz temporal que no cuestiona la filosofía general del centro. «No se cuestiona el modelo, sí la edad».

Habla del uso de los dispositivos digitales como una pata más de la competencia digital, que incluye una visión crítica, la generación de contenidos o la protección de la identidad. Un «imperativo normativo» de la Lomloe. «Nos dicen que todos los alumnos tienen que acabar con las siete competencias clave y la digital es una de ellas. Una vez que tenemos que trabajarla, la tecnología es muy potente. Y precisamente por eso se tiene que hacer de una forma tutelada». Define un proceso global con familias, docentes y alumnos.

En la práctica, cada alumno tiene un dispositivo –el centro propone cuatro modelos que varían en el precio en función de sus medidas de control– limitado a un eso exclusivamente educativo. Subraya un control de aula para que los alumnos no hagan descargas, compras o borren el historial. Un modelo «híbrido» en el que no desaparece el papel. «Se piden licencias digitales, pero puede tener el libro físico, todos ya la incluyen. Sí que hay un incremento del uso de la tecnología en el aula, pero no se suprime la lectura ni se está todo el tiempo con el dispositivo». El tiempo efectivo de exposición a la pantalla varía con cada ejercicio, pero el director habla de algo puntual como parte de la clase, no la clase en sí misma. «En Secundaria pueden suponer dos horas, por ejemplo, pero depende de la actividad».

Su centro usa las tablets para generar contenidos en un contexto muy diverso. Raya apunta a las necesidades educativas especiales. «La tecnología te permite ver un vídeo tres veces cuando la explicación de un profesor solo la escuchas una. Un lector inclusivo, una corrección ortográfica… Hay muchas herramientas al alcance». La implementación comenzó en el curso que ha terminado en junio desde quinto de Primaria a cuarto de Secundaria; para el curso que viene, se extenderá a primero de Bachillerato –excepto un curso de ESO– y los alumnos que han acabado quinto lo seguirán usando en sexto, pero no se sumarán los que cursen quinto en el 2025-26.

No espera una regulación por parte de la Junta, que ha tenido tiempo para pronunciarse y no lo ha hecho. Pone en valor la «autoregulación» de su centro y que aplica motu propio la mayoría de las medidas recomendadas por los expertos del informe gubernamental. «Es que nosotros estamos educando con control, por eso lo mantenemos. Es un modelo amable, equilibrado». Raya pide afinar entre uso lúdico y educativo. «Entiendo cuál es la controversia, pero un colegio tiene que educar, no prohibir. No sé si el problema del abuso de la tecnología está en los centros… Nos alarma el uso que se hace en ellos y no el que se hace en ámbitos extraescolares».