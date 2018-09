Ciudadanos y Podemos critican el nuevo reglamento de la Diputación Pleno de la Diputación en el que se aprobó el reglamento de la institución. / Antonio Tanarro El secretario de la formación naranja, Alfonso Martín, considera que puede tener «efecto boomerang» para PP y PSOE EL NORTE Segovia Domingo, 30 septiembre 2018, 12:40

Alfonso Martín, secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en Segovia, ha criticado algunos aspectos del recién aprobado reglamento que regirá la Diputación de Segovia a partir de la próxima legislatura, y que fue aprobado en el último pleno de la institución gracias a los votos favorables del Partido Popular, el Partido Socialista y la diputada no adscrita, María Cuesta. El responsable de la formación naranja en Segovia señala que «esta forma de regular evidencia el miedo del PPSOE a las próximas elecciones, donde es más que probable que pierdan la hegemonía de la institución».

Martín asevera que «hasta ahora se repartían cómo y cuándo querían medios materiales y humanos, y ahora temen que la llegada de nuevas corrientes políticas con fuerza en 2019 rompa su statu quo», agregando que «se están organizando porque saben que tienen un adversario común». El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos augura buenos resultados para la formación naranja en los próximos comicios locales y autonómicos y recuerda que «las cortapisas que pretenden poner a los grupos minoritarios desde el PP y PSOE puede tener efecto boomerang para ellos mismos por su claro descenso de cara al futuro». Por último, Martín concluye que Ciudadanos apuesta por «acabar con el chiringuito político que predomina ahora en la Diputación de Segovia y convertirla en una institución al servicio de todos los segovianos».

Las críticas al nuevo reglamento de la Diputación, que entre otros aspectos contempla un mínimo de tres diputados para poder formar grupo político en la institución, también han llegado desde otras formaciones como Centrados (que ya ha anunciado un recurso en los tribunales) o Podemos. La procuradora de la formación de izquierdas, Natalia del Barrio, lamentaba la aprobación del reglamento a través de su cuenta de Facebook: «Y no se pondrán colorados. No podía imaginar que un órgano no democrático pudiera elevar su no democracia al infinito. Que poco les cuesta ponerse de acuerdo cuando se trata de perpetuar sus privilegios».