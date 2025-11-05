Ciudadanos pide garantizar la seguridad de los trabajadores municipales en el ayuntamiento Solicita la presencia de un agente de Policía Local en la Casa Consistorial

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado formalmente al equipo de gobierno la presencia de un agente de Policía Local durante el horario de apertura al público en la Casa Consistorial, ubicada en la Plaza Mayor, con el objetivo de reforzar la seguridad del personal municipal y garantizar un entorno de trabajo adecuado.

Ciudadanos apunta que en los últimos meses, y muy especialmente tras la polémica subida de la tasa de basuras, los ordenanzas y empleados que desarrollan su labor en el acceso al Ayuntamiento viven casi a diario situaciones de tensión e inseguridad, con episodios que incluyen insultos, amenazas y actitudes agresivas por parte de algunos ciudadanos que acuden a las dependencias municipales.

«La situación ha llegado a un punto en el que no se puede mirar hacia otro lado. Los trabajadores del Ayuntamiento merecen desarrollar su labor con tranquilidad, respeto y seguridad», ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, quien, además, recuerda que «los ordenanzas y el personal de atención al público están siendo los primeros en recibir la frustración y el enfado de muchos vecinos por decisiones políticas que ellos no han tomado».

La formación naranja ha registrado un escrito solicitando que se valore la presencia continuada de un agente de Policía Local en el edificio consistorial durante el horario de atención al público, «no solo como medida disuasoria, sino como elemento de protección efectiva ante posibles situaciones de riesgo».

«Es una cuestión de sentido común y de responsabilidad institucional. No podemos esperar a que ocurra un incidente grave para actuar», ha añadido Otero, quien insiste en que «garantizar la seguridad de quienes atienden a los ciudadanos debería ser una prioridad en cualquier administración pública».