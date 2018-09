Ciudadanos insta a garantizar la seguridad vial en la Cuesta de los Hoyos Los servicios de emergencias en un accidente en la Cuesta de los Hoyos. / A. de Torre El grupo naranja exige al gobierno regional el arreglo de la vía «en la que se suceden multitud de accidentes» EL NORTE Segovia Jueves, 20 septiembre 2018, 11:38

Con motivo del elevado número de accidentes en la Cuesta de los Hoyos y «ante la pasividad tanto del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia por no instar a la responsable de arreglar y mantener debidamente la vía, como de la Junta de Castilla y León por no cumplir con sus obligaciones de acondicionamiento», el grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para su debate y votación ante la comisión con la intención de «proceder al acondicionamiento de la Cuesta de los Hoyos a fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y vehículos».

José Ignacio Delgado Palacios, procurador de Ciudadanos en las Cortes, ha exigido al gobierno regional que «la reivindicación que los segovianos llevan demandado desde hace años, sea efectiva».

El grupo naranja recuerda que esta vía es una de los principales accesos al centro de la ciudad, tanto para los conductores que la utilizan diariamente como circunvalación, «ya que actualmente la SG-20 está en fase de desdoblamiento, lo que supone que la Cuesta de los Hoyos sea de uso obligado para acceder a la ciudad desde la entrada norte», como para los turistas que pasean por sus miradores.

Añade Delgado que debido a su trazado de suelo adoquinado esta carretera resulta «extremadamente deslizante en días de lluvia y heladas» y recuerda que «a lo largo de todo el recorrido, son múltiples los hundimientos».

Delgado ha destacado «la importancia de garantizar la seguridad vial de todos los segovianos», motivo por el cual, Ciudadanos ha solicitado el arreglo de la vía, «principalmente cuando se trata de una calle con un trazado complejo y en la que se suceden multitud de accidentes», a la Junta de Castilla y León para que «asuma sus responsabilidades» al ser la titular de la Cuesta de los Hoyos. De esta manera, instan al gobierno regional a que lleve a cabo las reparaciones necesarias para dar seguridad a esta vía.