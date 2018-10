Ciudadanos carga contra la propuesta del PP de reprobar a la alcaldesa de Segovia Miriam Sanz (izq.) y María José García Orejana, de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia. / A. de Torre La portavoz del grupo naranja recrimina a los populares el planteamiento de una moción «sin orden ni concierto» EL NORTE Segovia Lunes, 22 octubre 2018, 15:26

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Segovia, María José García Orejana, ha desmentido por «su absoluta falsedad» las declaraciones de los concejales del Partido Popular (PP) en las que acusaron a la formación naranja de no apoyar la opción de presentar una moción de reprobación a la gestión de la alcaldesa socialista, Clara Luquero. El grupo popular reconoce haber estado negociando la propuesta con las diferentes siglas de la oposoción municipal, sin embargo no salió adelante «la negativa de Ciudadanos a apoyarla».

A este respecto, García Orejana asevera que Cs no podía respaldar «una iniciativa descontextualizada», que no tenía «ni orden ni concierto» y, en su opinión, con la finalidad del «protagonismo del Partido Popular» a pocos meses de la cita electoral. La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio sostiene que, hasta la fecha, no se les ha planteado una iniciativa en firme y que solo se mantuvo «una conversación informal» sobre «una hipotética propuesta ambigua sin argumento ni motivación concretos».

En esta línea, la representante de la formación naranja en el Ayuntamiento tacha de «cínico y abusivo» que en el Partido Popular «lleven tres años de legislatura «sin hacer absolutamente nada» y pretendan «dar la nota a estas alturas».

«Se huele el miedo»

El grupo municipal de Ciudadanos exige a la principal bancada en la oposoción «responsabilidad y trabajo para los segovianos», que es lo que «ha caracterizado la andadura» de la formación naranja desde que llegó al Ayuntamiento, hace hincapié María José García Orejana.

«Se huele el miedo en el grupo popular», apostilla la portavoz de Cs en el Consistorio de Segovia. Asimismo, afirma que los populares «se han equivocado de enemigo si se dedican en exclusiva a hacer oposición a Ciudadanos porque, con movimientos de última hora a la desesperada, les hace comprobar que no solo el proyecto de los socialistas está agotado, sino también el del Partido Popular».

«Son incapaces de mostrar una alternativa sólida y coherente» al actual equipo de gobierno del PSOE , recurriendo a «la crítica e insulto fácil» y «sin tener soluciones para Segovia», mientras que Cs está preparado «con un buen proyecto», ha argumentado la portavoz de las siglas naranjas