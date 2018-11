Ciudadanos acusa al PSOE de incumplir el pacto y amenaza con no negociar los presupuestos Arriba, el teatro Cervantes de la Calle Real a la espera de la rehabilitación. / A. de Torre García Orejana reprocha al gobierno municipal socialista que «desprestigie a la clase política» CÉSAR BLANCO Segovia Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:25

La silueta de las urnas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo cada vez se agiganta. Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Segovia se escudan en que no es el momento de hablar de nombres de candidatos ni de comicios, que aún resta mandato por deshojar y partido por jugar. Por ejemplo, los presupuestos del año que viene. El equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español se prepara para la contienda de las cuentas de 2019. La alcaldesa, Clara Luquero, ha precisado que ese proyecto está en el horno. Los técnicos están inmersos en pleno análisis de gastos e ingresos antes de cocinar las partidas y previsiones.

El grupo de Ciudadanos (Cs) –que en los dos últimos años ha facilitado con su abstención la aprobación de los presupuestos– le da un toque de atención a la regidora. La portavoz de la formación naranja, María José García Orejana, no llega a aseverar que el pacto de veintiún puntos rubricado en febrero con los socialistas ha saltado por los aires; pero sí señala que hay grietas profundas que lo hacen tambalearse. Reitera que el equipo de Luquero «ha incumplido» ese acuerdo que posibilitó que el PSOE sacara adelante las cuentas del ejercicio 2018 que está a punto de expirar.

«No van a cumplir muchos puntos, así que no cuenten con nosotros», incide García Orejana, quien a su vez acusa a la alcaldesa y al grupo socialista de actuar con «falta de seriedad» por no asumir todos los compromisos firmados. «La clase política se desprestigia por estos incumplimientos», insiste la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, quien avisa al PSOE que «se atenga a las consecuencias» y advierte de que «no nos sentaremos a negociar el tema de presupuestos».

La concejala del grupo naranja cita algunos puntos del pacto que no van a materializarse antes de las elecciones de mayo. Uno es la elaboración de un plan integral de remodelación y modernización de los polígonos industriales. Para este año, las cuentas del Consistorio habían habilitado una partida de 200.000 euros. Pues bien, la portavoz de Cs recrimina al equipo de gobierno que «hacer obras de mantenimiento no es hacer una remodelación integral». Asimismo, subraya que las infraestructuras de los parques empresariales «están viejas», por lo que no le basta con el arreglo de baches. En esas intervenciones que considera necesarias, la representante de las siglas naranjas también incluye la mejora del suministro de agua y de la presión con la que llega a las naves para que los industriales no tengan que usar aljibes que se han de costear ellos mismos.

Ni alternativas ni concurso

Otro punto del pacto que Ciudadanos coloca en la lista de los «incumplimientos» en los que ha incurrió la gestión de la alcaldesa y su equipo es el referido a la convocatoria de un concurso de ideas para estudiar alternativas al tráfico en la calle de San Gabriel. El pacto también contemplaba premiar la propuesta ganadora con 10.000 euros. María José García Orejana se queja de que en estos meses «no se ha hecho nada» para descongestionar de tráfico esta arteria que enlaza Padre Claret con Vía Roma y que, debido a las obras en la SG-20, ha visto cómo se han multiplicado la circulación y los atascos en momentos específicos a lo largo de los últimos meses, con las consiguientes molestias para los residentes.

Suma y sigue. En su repaso por las condiciones pactadas que no va a satisfacer este mandato cita el teatro Cervantes. Ambas partes suscribieron el compromiso del Ayuntamiento de poner en marcha el proyecto de rehabilitación del edificio ahora en ruinas, así como de exigir al Ministerio de Fomento que cumpliera su promesa de recuperarlo. Recuerda que, gracias a una enmienda de Cs, esta iniciativa cuenta con un millón de euros; aunque lamenta que ni el Gobierno ni el Consistorio hayan desbloqueado la situación.

El cuartel de la Policía Local

También tiene todos los visos de que el mandato acabará sin que el equipo socialista haya podido acometer la revisión del proyecto del futuro cuartel de la Policía Local, ya que las actuales instalaciones «son deficientes», según las califica la portavoz de Cs. García Orejana añade a la relación de compromisos incumplidos, al menos en parte, los presupuestos participativos. Si bien se ha ejecutado la votación popular, Ciudadanos había formado con el PSOE una dotación económica mínima de un millón de euros y no de 600.000, como anunció la alcaldesa la semana pasada.

García Orejana reclama que sea la alcaldesa la que se siente a dar explicaciones en la comisión de seguimiento del pacto que ha de reunirse esta semana y no únicamente el portavoz socialista, Jesús García. La regidora lo descarta y replica que seguirán siendo los portavoces quienes analicen el acuerdo.