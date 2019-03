«Un circo sin animales está muerto, no es rentable»

'King', un caballo de 22 años, es el veterano de la comitiva de 23 animales del Circo Quirós, que actúa este fin de semana en La Lastrilla.También hay siete leones –desde 'Romeo', de 18 años, a 'Laika', de seis- tres ponis, dos camellos y ocho aves, entre ellas cacatúas, papagayos y loros. Son los protagonistas de la función, envuelta en la polémica a raíz de la convocatoria de manifestaciones por parte del grupo Segovia Antiespecista, que considera que este espectáculo es «anacrónico y cruel». Las sesiones del circo, instalado en la plaza de las Canteras, y que cuenta con acróbatas y payasos, serán esta tarde (17:00 y 19:30 horas) y mañana (12:00 y 18:00).

Nacho Pedrera es el gerente de un negocio creado en 1916 y gestionado desde 1993 por Luis y Manuel Quirós, bisnietos del fundador. Habla de «un circo de serrín» que cuida la tradición y visitará este año 19 ciudades.«Un circo sin animales y payasos no es circo, así se creó en el siglo XVIII en Londres. De hecho, la pista es circular para que los caballos puedan correr. La parte de animales es la que más llama a la gente; un circo sin ellos está muerto. Nosotros lo hemos probado y la gente no viene. No es rentable».

Este circo, del que viven unas 80 personas, «garantiza» el bienestar de sus animales. «Nacen y mueren con nosotros, se han criado a biberón. Pasan todas las inspecciones de veterinaria municipal o Seprona», explica el gerente, que ayer se citó con los veterinarios de Segovia para que autorizara el traslado a su siguiente parada, en Ávila. «Somos el sector que trabaja con animales que más controlado está. Nos revisan personas distintas de ciudades distintas, así que cuando toda esta gente clama en el cielo que maltratamos animales, te ofende». La empresa lamenta el coste extra de contratar seguridad privada. «Son gente muy radical que te tira piedras a la taquilla, te intenta bloquear la entrada o empieza a chillar a mitad de la función», asegura.

Las autoridades exigen documentación y que los animales dispongan de un espacio adecuado. «Un león requiere un habitáculo de cuatro metros cuadrados y nosotros tenemos parques de 600 con troncos. Muchas veces están mejor que en los zoológicos. Hay gente que maltrata animales como hay curas pederastas o políticos corruptos. Personalmente, no me he encontrado con nada. En ningún circo español puede haber hoy un maltrato porque estamos más controlados que nadie. El zoo pasa dos inspecciones anuales y nosotros las pasamos todas las semanas. ¡Es que para montar un circo te tienes que estar peleando con el ayuntamiento ocho meses antes!».

El circo rechaza que el cautiverio se traduzca en maltrato. «¿Hay animales en cautividad en el circo? Sí. Animales que llevan generaciones naciendo aquí, que no conocen otra cosa, no tendrían la capacidad de reinsertarse en la selva ni de pensar que podrían estar allí. Tener un perro en casa o un canario en una jaula también es cautividad».