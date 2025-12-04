Hasta cinco plantas de biogás plantean su instalación en Cuéllar

Hasta cinco plantas de biogás plantean su futura instalación en las inmediaciones de la villa de Cuéllar, cuatro de ellas en un tramo de apenas ... dos kilómetros. Esta misma semana desde la asamblea comarcal de Izquierda Unida se anunciaba la presentación de alegaciones a dos de ellas, haciendo un llamamiento a los vecinos que quisieran sumarse a sus quejas, consiguiendo en tan solo una tarde sumar más de 200 documentos formalizados.

Izquierda Unida ya anunció la presentación de alegaciones al primer proyecto del que se tuvo conocimiento, hace unas semanas, y al que ahora se han sumado más. La coalición anunciaba el pasado fin de semana que la Junta de Castilla y León había dado luz verde a un segundo y tercer proyecto, cuyo periodo de alegaciones se encontraba abierto, y ante los cuales habían preparado un modelo individual para los vecinos que estuvieran interesados en presentarlas.

Abrieron su sede durante una tarde para que todos los vecinos que lo deseasen pudieran firmar el modelo, llegando a contabilizar unas 220 alegaciones, a las que hay que sumar aquellas que se realicen online, pues también se ofrecía la posibilidad de realizarlas con certificado digital de manera telemática. Además, distintas asociaciones de la comarca solicitaron documentos para llevar a sus poblaciones y difundirlas entre sus socios, por lo que la cifra puede aumentar en los próximos días.

Malos olores, problemas de tráfico y grave impacto ambiental son algunas de las razones por las que desde IU se posicionan en contra de estas instalaciones, algunas de ellas en el entorno natural del río Cega, reclamando también la paralización de los procedimientos de autorización hasta la aprobación definitiva del Plan Regional de Biogás.

Además, desde IU anunciaron que se encuentran trabajando en las alegaciones para un cuarto proyecto, si bien, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Tomás Marcos (PSOE), anunciaba el interés de una quinta por instalarse en el municipio.

Y es que, desde el Ayuntamiento de Cuéllar también se han preparado y presentado alegaciones, con el fin de que «si nosotros tenemos que albergar alguna de esas plantas, que sea en las mejores condiciones posibles», tal y como aseguró Marcos, que detalló que se han preparado informes y documentos incidiendo en varios aspectos en los que se deberían mejorar las instalaciones, estudios que sirven de base a la oficina técnica para realizar las alegaciones.

Una de las cuestiones en las que se incide es en las tecnologías del tratamiento del digestato, que «debe ser tratado al máximo para controlarlo al máximo», así como las tecnologías relacionadas con el gas. También se suman cuestiones sobre la procedencia de los residuos y donde se eliminarán los restos, teniendo en cuenta que se establece un radio aproximado de 30 kilómetros, pues más estaría fuera de los objetivos que marca la descarbonización, teniendo en cuenta que estas plantas se construyen para ahorrar emisiones, pero si se pasa de distancia se obvia esa premisa principal.

Otro problema que surge es la circulación de vehículos en el entorno de la planta, ya que algunas estiman unos 60 o 70 vehículos diarios de entrada y salida. Y no solo el trasiego de camiones, sino el transitar de estos por los caminos, ya que en la mayoría de los casos tendrían que circular por caminos de concentración con un tonelaje considerable.

Desde el Ayuntamiento, Marcos aseguró que se harán cumplir las normas urbanísticas de todas las instalaciones que se sitúan sobre un terreno rústico y que se les pedirá garantías sobre un plan de desmantelamiento futuro. Tampoco se olvidan del impacto sobre el paisaje, el ruido y los olores, por lo que se pide que todo el proceso se realice en compartimentos estancos. El concejal aseguró que no van a pasar porque las plantas estén ubicadas cercanas al pueblo o zonas de ocio, y ahora mismo hay una que pretende su instalación en un punto cercano a Las Lomas, que se utiliza como espacio de ocio y turístico. Además, en uno de los caminos donde se pretenden instalar varias plantas se encuentra una hierba que debería ser preservada.

Marcos apuntó que ya están preparadas y presentadas alegaciones a las dos primeras, y muy avanzada para la tercera instalación, con el fin de que si alguna de las plantas llega a Cuéllar sea en las condiciones más óptimas. También anunció que el Ayuntamiento está barajando incluso la posibilidad de realizar una modificación urbanística con el fin de recortar la magnitud, pues se cuenta con que es prácticamente imposible que en la zona de Cuéllar haya alimento para las cinco plantas. Cuatro de ellas se sitúan en el entorno del camino de Medina, conocido en la villa como de la Fuente que Llueve, mientras que la quinta se ubicaría en la carretera de Campaspero.