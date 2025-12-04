El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dirigentes de IU detallan las alegaciones a algunos vecinos para su firma. M. R.

Hasta cinco plantas de biogás plantean su instalación en Cuéllar

Izquierda Unida reúne en una tarde más de 200 alegaciones a dos de las factorías, mientras que se preparan los documentos para otro proyecto

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

Hasta cinco plantas de biogás plantean su futura instalación en las inmediaciones de la villa de Cuéllar, cuatro de ellas en un tramo de apenas ... dos kilómetros. Esta misma semana desde la asamblea comarcal de Izquierda Unida se anunciaba la presentación de alegaciones a dos de ellas, haciendo un llamamiento a los vecinos que quisieran sumarse a sus quejas, consiguiendo en tan solo una tarde sumar más de 200 documentos formalizados.

