Cinco empresas segovianas están entre las 2.000 que más facturan en España

El tejido productivo segoviano gana presencia a escala nacional. Ya son cinco las empresas que figuran entre las 2.000 que registran una mayor facturación ... en España. Tan solo estas sociedades ostentan el 15% volumen total de negocio que apunta la provincia, que se constituye como el sexto territorio que más aporte realiza a la economía de Castilla y León. Las posiciones de las diferentes compañías han variado con el paso de los meses, aunque la industria cárnica vuelve a consolidarse como el sector predominante con las cifras de negocio más elevadas.

Hay más de 10.000 empresas en activo en Segovia, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cerca del 20% han logrado posicionarse entre el medio millón de sociedades principales del país de acuerdo con las últimas ventas registradas. En concreto, son algo más de 1.700. Pese a ser un número más alto que en anteriores años, la provincia todavía tiene una mínima presencia en la clasificación nacional y también regional. El valor comercial del conjunto de empresas segovianas asciende a los 5.110 millones de euros, una cuantía superada por Valladolid (24.110 millones), Burgos (13.590), León (9.590), Salamanca (7.670) y Palencia (5.470). Segovia precede a Zamora, con una facturación de 3.240 millones de euros; Soria, con 2.290; y Ávila, con 1.810.

Apenas el 0,4% de las sociedades que componen el ranking elaborado por eInforma, que recopila el valor de facturación de 2023 y su evolución respecto al año anterior, tienen su sede en territorio segoviano. Más del 17% son de Madrid y el 14%, de Barcelona. La clasificación está liderada por Mercadona, Repsol Petróleo y Moeve, cuyo volumen de negocio se cifra en más de 20.000 millones de euros, respectivamente.

¿Cuáles son las principales empresas de Segovia?

Un aspecto destacado es que la provincia logra colar cinco compañías en el 'top 2.000', entre las que sobresale la multinacional Drylock Technologies, que consigue escalar más de 300 puestos en tan solo un ejercicio, por lo que se constituye como la empresa líder en Segovia y la número 1.625 de todo el país. Esta entidad fabricante y distribuidora de productos de higiene personal, que hace tan solo unos meses concluyó las obras de su plataforma logística en el polígono Los Hitales, de Bernuy de Porreros, ha anotado una facturación superior a los 171 millones de euros.

Está seguida muy de cerca por Octaviano Palomo, empresa familiar asentada en Abades y encargada de la comercialización de cereales y otras materias primas, cuyo umbral de ventas rebasa los 162 millones de euros y ocupa el puesto 1.707. Es una de las compañías que más ha crecido en los últimos años. Unas 40 posiciones por debajo se sitúa Ontex Peninsular, fabricante de productos higiénico-sanitarios desechables, con una facturación de 158 millones. Por detrás se encuentra Castellana de Autopistas, que es la concesionaria que gestiona y explota del peaje de la AP-6, con 153 millones de euros; y completa el 'top cinco' de Segovia la sociedad cuellarana Rodríguez Sacristán, dedicada a la cría, engorde y comercialización de ganado porcino, con más de 147 millones facturados a lo largo de 2023.

Estas cinco empresas son las que manejan las mayores cifras de negocio de toda la provincia, aunque hay otros ejemplos de ganancias millonarias. Las diez compañías más grandes acaparan un cuarto de las transacciones económicas que tienen lugar en Segovia al cabo del año, donde también adquieren protagonismo la fabricante y suministradora de aisladores de vidrio Verescence La Granja; la sección comercial de Ontex; Nuzoa Salud Animal, asentada en Valverde del Majano y dedicada a la distribución de productos o servicios de salud animal; la fabricante de piensos Proinserga de Fuentepelayo y, por último, la sociedad agroalimentaria Tejares Hermanos Chico, con sucursal en Fuentesoto, según recoge el ranking.

Actividades destacadas

Salvo este último ejemplo, el resto de compañías con sede en la provincia superan con creces la barrera de los cien millones de euros en relación al volumen de negocio. Además, todas las entidades que conforman el 'top 100' están por encima de los siete millones en lo que se refiere a los resultados productivos. Es un aspecto que llama la atención, ya que más del 90% de las empresas segovianas que figuran en el listado son sociedades limitadas y tienen un marcado carácter familiar. Hay múltiples sectores de actividad representados, pero los más rentables y que más se repiten entre los primeros puestos son el gremio de elaboración de productos cárnicos, la explotación de ganado porcino y el comercio de frutas y hortalizas.

La situación de cada empresa es muy variable, por eso es posible conocer importantes fluctuaciones en la clasificación nacional. Si se echa un vistazo a las 300 sociedades más importantes de Segovia, es posible comprobar que el holding Verescence Spain ha ascendido más de 116.000 posiciones en tan solo un año, al acumular a lo largo de 2023 casi trece millones de euros de facturación. También es relevante el crecimiento experimentado por Herfruit, situada en Mozoncillo, o la jamonera Mendoza Arranz, de Cantimpalos. Hay seis empresas que antes no aparecían en el listado y ahora han subido hasta lo más alto, como es el caso de Innoporc, mientras que otras han perdido cierta ventaja.

A diferencia de otros territorios, Segovia disfruta de un índice de supervivencia de empresas muy superior al promedio nacional. Esto se debe a que más de la mitad de las sociedades de la provincia superan con creces los quince años de antigüedad, mientras que en el conjunto del país estas compañías apenas representan el 36% del mercado. La edad media de las entidades segovianas se sitúa en 16 años y la mayoría tiene menos de diez trabajadores.