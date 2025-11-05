«Los chavales jóvenes siguen pagando para utilizar el cuerpo de las mujeres»

La visión abolicionista en relación a la prostitución que protagoniza el contexto político y social en la actualidad no ha evitado el acceso de las ... nuevas generaciones en esta práctica. Es cierto que, al estar vinculada con la explotación, «ya no se ve con tan buenos ojos como se podía ver antes», considera Consuelo Rojo, directora regional de la congregación de religiosas Adoratrices, entidad encargada de atender a las mujeres prostituidas en Segovia. Sin embargo, la extensión de la violencia sexual a través de la pornografía ha llevado a muchos jóvenes a hacer un «uso no adecuado de las personas».

La prostitución ya no es un tema tabú en Segovia. «Ahora se habla de ella y cada uno tiene su opinión», subraya Rojo. La reciente aprobación de regulaciones estatales dirigidas a prohibir la publicidad de esta práctica y a perseguir la trata con fines de explotación sexual han supuesto una menor permisividad. No obstante, esto no ha sido un obstáculo para la entrada de las nuevas generaciones como demandantes -y también demandadas- de servicios sexuales. «Los chavales jóvenes siguen pagando para poder uilizar el cuerpo de las mujeres», insiste. Un aspecto que está relacionado con una cuestión de poder. «Quien paga, manda, ¿no?», añade.

Los habitantes de la provincia ahora conviven con una mayor libertad sexual respecto a principios de siglo. Pero esta evolución contrasta con el consumo de pornografía que, por su propia definición, «muchas veces es violenta», lo que ha conllevado que algunos jóvenes hayan normalizado unas prácticas que en muchos casos son vejatorias, contrarias a las muestras de afecto y cariño que pueden trasmitir a sus parejas. «¿Con quienes van a practicar eso? Pues con mujeres a las que no quieran, les da igual lo que puedan sentir ellas», lamenta la directora de Adoratrices de Segovia.

«El confundir la sexualidad sana con la genitalidad, el querer saltarse etapas desde que se conoce a una mujer hasta que se mantiene una relación sexualy y el abusar de su posición de poder al final confluyen como diferentes circunstancias por las que acuden a la prostitución», defiende. Es un debate que está muy presente en los círculos políticos de la actualidad. A juicio de Rojo, es necesario que estos promuevan una sociedad justa, que se aleje de las incoherencias, en la que «todas las personas tengamos un lugar y no tengamos que hacer uso unas de otras». Este objetivo tan solo se logra de un modo, que es promover y visibilizar las relaciones sanas en las que el uso de la violencia sexual queda totalmente apartada.