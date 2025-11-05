El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos jóvenes manejan un teléfono móvil. Iván Arlandis

«Los chavales jóvenes siguen pagando para utilizar el cuerpo de las mujeres»

Consuelo Rojo, responsable de la atención a mujeres prostituidas en Segovia, advierte sobre el problema de la violencia sexual entre las nuevas generaciones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La visión abolicionista en relación a la prostitución que protagoniza el contexto político y social en la actualidad no ha evitado el acceso de las ... nuevas generaciones en esta práctica. Es cierto que, al estar vinculada con la explotación, «ya no se ve con tan buenos ojos como se podía ver antes», considera Consuelo Rojo, directora regional de la congregación de religiosas Adoratrices, entidad encargada de atender a las mujeres prostituidas en Segovia. Sin embargo, la extensión de la violencia sexual a través de la pornografía ha llevado a muchos jóvenes a hacer un «uso no adecuado de las personas».

