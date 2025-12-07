El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Último partido disputado por la Segoviana sobre césped artificial. Quique Yuste

Césped artificial para la Sego año y medio después

La Segoviana vuelve hoy en Bergantiños a jugar en hierba sintética 588 días después de hacerlo por última vez en La Palma, una rareza en el Grupo I

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:43

La Gimnástica Segoviana recordará hoy a las 12:00 en Bergantiños lo que se siente al jugar un partido en césped artificial, una realidad rutinaria ... hace no tanto que ha ido dejando atrás según ha escalado en el fútbol nacional. Hace 588 días –más de un año y siete meses– del último encuentro oficial que la entidad disputó en terreno sintético, su derrota el 28 de abril de 2024 en La Palma ante el Atlético Paso, un día aciago, pues llegaba a Canarias con opciones matemáticas de confirmar su ascenso a Primera RFEF en la penúltima jornada y cogió el avión de vuelta segundo, tras entregar el liderato al Numancia. Bien sea por la casualidad o por el buen hacer de la plantilla que hoy dirige Iñaki Bea, los azulgranas repiten circunstancia con el mismo estatus de entonces –arrancan la decimocuarta jornada en cabeza del grupo I de Segunda RFEF– en busca de un desenlace distinto.

