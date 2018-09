La cesión de la parcela para el centro de Alzheimer de Segovia se efectuará en los próximos meses La marcha ciclista partió de la Plaza del Azoguejo / Antonio De Torre La asociación ayuda a un centenar de familias y estima que hay 2.000 afectados ÁLVARO GÓMEZ Segovia Lunes, 24 septiembre 2018, 08:07

Una mirada perdida acompañada de una sonrisa vale el doble si viene de una persona querida que hace años que olvidó quién es. El Alzheimer es una enfermedad que produce más sufrimiento a los familiares que a los propios pacientes, que en Segovia son alrededor de 2.000 según las estimaciones, pues no existe un censo. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia (AFA) proporciona asistencia directa a un centenar de familias, ya sea mediante ayudas económicas, con la unidad de estancia diurna, el asesoramiento jurídico o los talleres de estimulación temprana. «Tenemos muchos programas y muchas ilusiones de poner en marcha alguno más», indica Isabel Miranda, presidenta de AFA, aunque para ello asegura que es necesario disponer del centro de día que llevan una década reclamando. «Ofrecemos buena calidad pero el esfuerzo es bestial al no disponer de espacio», explica Miranda, que se muestra «muy optimista» y espera que en lo que queda de año el Ayuntamiento ceda la parcela. El centro de día facilitaría mucho la labor de la asociación, que actualmente tiene lista de espera. «Nos da mucha pena porque cuando al final tiras de esos enfermos ya no están aptos para nuestro centro», lamenta.

El centro de día es la principal reivindicación de la AFA desde hace una década. Un protocolo firmado en 2011 acordó que el Ayuntamiento de Segovia cedería un terreno a la asociación y la Junta de Castilla y León aportaría el 70% del presupuesto necesario para construirlo. Ambas circunstancias se han hecho de rogar, pero al parecer podrían realizarse en los próximos meses. Según Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales, es posible que la cesión del terreno de 1.000 metros cuadrados ubicado en la zona de la Plaza de Toros puede concluir antes de que termine el año aunque prefiere no dar fechas visto el lento avance del proceso. La cesión se ha retrasado, según indica el concejal, debido al cambio de normativa en la zona desde que segregó el terreno hace años. Se trata de unas modificaciones específicas en el Plan General de Ordenación Urbana, que provocó la suspensión de licencias en la zona. El Partido Popular lamenta en una nota de prensa que la cesión no se haya producido aún, pues «hubiera sido una excelente noticia el que AFA Segovia hubiera celebrado el día del Alzehimer con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento».

Torquemada ha insistido en que el equipo de gobierno ha trabajado «desde el primer momento» que la asociación se dirigió a ellos para solicitar un espacio en el que construir el centro. «Mostramos disposición entonces y seguimos haciéndolo, pero teníamos un inconveniente: la Junta de Castilla y León no garantizaba la financiación del centro», declara el concejal. El protocolo se firmó hace siete años y tras retomar las conversaciones con la Junta en el verano de 2017, el Ayuntamiento comenzó el proceso de cesión del terreno, que se ha retrasado debido al amplio proceso burocrático que tiene que pasar. «Un expediente así requiere aportar memorias y otros documentos importantes que la asociación ha tardado en recopilar, lo que es normal debido a sus recursos limitados», explica Torquemada. La cesión se encuentra ahora en la fase del aval, que «son 30.000 euros porque la normativa actual requiere que la entidad concesionaria tenga la obligación de pagarlo». Los populares no entienden que «si todo lleva preparado desde hace tiempo porqué hasta el año pasado no les dijeron que tenían que solicitar por escrito el terreno o por qué les piden aval».

177 acuden a la marcha La cuarta Marcha ciclista solidaria en el Día del Alzheimer dentro de la semana de la movilidad congregó a 177 personas, varias inscritas a última hora en la propia plaza del Azoguejo, donde inició la ruta. Con un precio de cinco euros para los adultos y tres para los niños, los asistentes colaboraron con la AFA en uno de los días del año más importantes para la asociación. Parejas y familias enteras acudieron en grupo con su bicicleta, el casco y las cantimploras llenas con el objetivo de acompañar la marcha que comenzó a las 11:00 por la avenida del Acueducto y concluyó una hora más tarde en el mismo lugar. A la llegada, los más pequeños disfrutaron de la Gymkana instalada a los pies del monumento, donde siguieron el recorrido trazado en el suelo con sus bicis sorteando varios obstáculos. Con la llegada de la marcha también hubo un momento para la recuperación con la fruta repartida a los ayer deportistas. Sobre las 12:30 horas comenzó el sorteo de regalos y los más agraciados pudieron volver a casa con una botella de vino o incluso con un jamón. A la marcha acudieron varios concejales, algunos solamente para presenciar la salida pero otros también para participar en la ruta en bicicleta. Estuvieron presentes Andrés Torquemada, Marian Rueda, Paloma Maroto y Ramón Muñoz-Torrero, quienes dieron el pistoletazo de salida junto a la presidenta de la AFA portando una pancarta de Alzheimer Segovia.

La oposición se queja por la tardanza de la cesión y el Ayuntamiento critica la falta de financiación por parte del gobierno regional. «La cesión empezó el año pasado, lo que se ha demorado es el presupuesto, que no está incluido en los de la Junta. Solo han mostrado palabras e intenciones, espero que finalmente lo apoyen y no nos encontremos en el problema de que el Ayuntamiento tenga la parcela cedida a la asociación y que no tenga financiación para hacer el centro», sentencia Torquemada, aunque en el grupo popular indican que «el dinero ya está consignado en presupuestos y disponible».

Torquemada ha criticado también que en el equipo de gobierno regional pretenden aportar ese 70% respecto a la cantidad de un millón de euros cuando «en otras provincias ha supuesto 1,4 o 1,5 millones y la Junta les ha dado un millón». Por ello, el Ayuntamiento «dará todas las facilidades y vamos a ayudar en la búsqueda de financiación que les falte si la Junta solo aporta 700.000 euros».

Actos como el de ayer ayudan a la asociación en el aspecto económico ante el elevado coste que supone un tratamiento de calidad. «Nos da un respiro porque el enfermo de Alzheimer es muy costoso de mantener. Las familias aportan su parte pero la calidad que les damos requiere mucho dinero», indica Miranda. La marcha ciclista también sirvió para dar la visibilidad que merece al trabajo que conlleva el tratamiento día a día con los enfermos.

«Estamos agradecidos al Ayuntamiento porque los locales de los que hacemos uso son suyos. Es cierto que nos gustaría tener más, por supuesto, pero no puedo decir que el gobierno municipal no esté implicado», confiesa Miranda.