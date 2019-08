Cerrado medio 'parking' de Navacerrada por obras

Ahora, en la época estival, pasan más desapercibidas; pero haberlas, haylas. Aproximadamente la mitad del aparcamiento de Navacerrada se encuentra cerrado por la ejecución de obras. Estos trabajos no son los que esperarían quienes defienden la implantación de un sistema, tipo parquímetros, que permita una mayor regulación del estacionamiento y, por lo tanto, de los accesos a este emplazamiento en la sierra de Guadarrama. Esta medida, que cuenta con el beneplácito del Real Sitio de San Ildefonso, no está tan bien vista en el lado de la Comunidad de Madrid, que no es partidaria de cobrar por aparcar en este recinto.

Las obras que mantienen clausurada parte de la explanada de estacionamientos tienen que ver con una asignatura pendiente relacionada con la mejora del talud que procede de la Bola del Mundo. Entre las medidas que se ha planteado en los últimos meses el Gobierno de Madrid para afrontar la ordenación de la afluencia de visitantes al parque nacional situado entre Segovia y la Comunidad vecina, está la planificación de zonas exclusivamente peatonales, así como habilitar accesos a pie o en bicicleta desde los cascos urbanos.