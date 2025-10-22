Cerezo de Arriba, Riaza y Riofrío de Riaza percibirán ayudas por los incendios El Consejo de Ministros aprueba las ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales

Incendio en las inmediaciones de la estación de esquí de La Pinilla, el pasado septiembre.

El Norte Segovia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles las ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales. El presupuesto se estima en unos 27 millones de euros, de los que se beneficiarán unos 4.000 agricultores y ganaderos.

En la provincia de Segovia, los municipios que incluye este Real Decreto son Cerezo de Arriba, Riaza y Riofrío de Riaza, afectados por el incendio que se originó a finales de septiembre en la provincia de Guadalajara, muy cerca del límite con la de Segovia.

Concretamente, tendrán derecho a percibir ayuda los titulares de explotaciones que tengan declarados ingresos agrarios de más de 1.000 euros. La ayuda se fija en un 20% de los ingresos declarados por los beneficiarios, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros. La subvención de la contratación del seguro agrario se incrementa hasta el 70% del coste de la póliza.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que los pagos se realizarán antes de que finalice el año. El Ministerio estima que estas ayudas tendrán unos 4.000 beneficiarios, de los que 1.500 son ganaderos en extensivo, y que la cuantía total puede ascender a unos 27 millones de euros.